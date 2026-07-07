Samsung objavio rekordnu procjenu poslovanja za drugi kvartal 2026.

Samsung procjenjuje da je u drugom kvartalu ostvario gotovo 96,4 milijarde eura prihoda i više od 50 milijardi eura operativne dobiti, a sve zahvaljujući snažnom potražnjom za memorijskim čipovima

Samsung je objavio procjenu poslovnih rezultata za drugi financijski kvartal 2026. godine, a prema prvim podacima, tvrtka je ostvarila najbolje kvartalne rezultate u svojoj povijesti.

Naime, Samsung procjenjuje da su im prihodi dosegnuli 171 bilijun južnokorejskih wona (oko 96,4 milijarde eura), dok bi operativna dobit trebala iznositi 89,4 bilijuna wona (oko 50,4 milijarde eura).

Usporedbe radi, u istom razdoblju prošle godine Samsung je ostvario prihode od 74,57 bilijuna wona (42 milijarde eura) i operativnu dobit od svega 4,68 bilijuna wona (2,6 milijardi eura). To znači da su prihodi na godišnjoj razini porasli za 129 posto, dok je operativna dobit čak 19 puta veća nego godinu ranije.

Zanimljivo je i da procijenjena operativna dobit za drugi kvartal 2026. premašuje ukupnu operativnu dobit koju je Samsung ostvario tijekom prethodne tri godine. Naime, od drugog kvartala 2023. do prvog kvartala 2026, tvrtka je ukupno ostvarila 82,87 bilijuna wona operativne dobiti (oko 46,7 milijardi eura), što je oko 6,5 bilijuna wona (3,7 milijardi eura) manje od procjene za samo jedan kvartal.

Glavni pokretač ovakvog rasta ponovno je Samsungov odjel Device Solutions, koji proizvodi poluvodiče. Potražnja za DRAM, HBM i NAND memorijskim čipovima, potaknuta ubrzanim razvojem umjetne inteligencije i velikim ulaganjima AI kompanija u podatkovne centre, nastavlja snažno rasti te za sada nema naznaka usporavanja tog trenda.

Samsung će detaljno financijsko izvješće za drugi kvartal objaviti 30. srpnja, kada će biti poznata i struktura prihoda po pojedinim poslovnim segmentima.