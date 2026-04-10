Samsung očekuje rekordnu dobit u prvom kvartalu s rastom od preko 750 posto

Samsung bi u prvom kvartalu 2026. mogao ostvariti više od oko 35 milijardi eura (57,2 bilijuna wona) operativne dobiti, što bi predstavljalo najbolji kvartalni rezultat u povijesti tvrtke. Riječ je o rastu od čak 753 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a očekivana dobit nadmašila bi i ukupnu zaradu ostvarenu tijekom cijele 2025.

Graf Reutersa stavlja sve u perspektivu i jasno pokazuje kako Samsungova dobit u prvom kvartalu značajno odskače u odnosu na prethodna razdoblja.

Glavni pokretač ovakvog rasta je Samsungov odjel poluvodiča, koji profitira od snažne potražnje za memorijskim rješenjima za AI. Veliki tehnološki igrači poput Googlea, Mete, Amazona, Microsofta i OpenAI-a sve više ulažu u podatkovne centre, pri čemu koriste Samsungove HBM čipove.

Uz to, potražnja za DRAM memorijom i NAND flash pohranom ostaje visoka, bez naznaka usporavanja, što dodatno učvršćuje Samsungovu poziciju na tržištu. Analitičari procjenjuju da bi operativna dobit tvrtke u 2026. mogla dosegnuti i oko 200 milijardi eura, dok bi u 2027. mogla narasti na čak oko 300 milijardi eura.