Samsung očekuje snažan rast prihoda i dobiti u četvrtom kvartalu 2025.

Iz Samsungovih procjena vidljivo je da su memorijski čipovi i dalje glavni generator rasta, no skuplje memorijske komponente stvaraju pritisak na ostale segmente

Matej Markovinović petak, 9. siječnja 2026. u 12:54
📷 Foto: Samsung
Samsung je objavio procjenu poslovnih rezultata za četvrti kvartal 2025. godine, prema kojoj bilježe rast prihoda i snažan skok operativne dobiti u odnosu na ranija razdoblja.

Prema objavljenim podacima, Samsung očekuje prihode od oko 93 bilijuna wona (oko 55 milijardi eura) te operativnu dobit od 20 bilijuna wona (oko 12 milijardi eura). Riječ je o okvirnim brojkama, temeljenima na K-IFRS računovodstvenom standardu, pri čemu se procijenjeni raspon prihoda kreće između 92 i 94 bilijuna wona, a operativne dobiti između 19,9 i 20,1 bilijun wona.

Ovako pozitivni rezultati nadovezuju se na snažan treći kvartal 2025. u kojem je Samsung ostvario rekordne prihode u segmentu memorijskih čipova. Očekuje se da će potražnja za RAM-om i SSD-ovima donijeti visoke prihode i u četvrtom kvartalu, no rast cijena memorijskih komponenti mogao bi utjecati na poslovanje drugih segmenata tvrtke.

Iz Samsunga su već upozorili kako bi zbog viših troškova memorijskih komponenti moglo doći do korekcije cijena mobitela, o čemu više možete pročitati u našem tekstu u nastavku.

 



