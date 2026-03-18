Samsung okreće leđa vlastitim zaslonima i prelazi na kineske

Iako Samsung već godinama surađuje s različitim dobavljačima komponenti, potez prelaska na CSOT-ove zaslone posebno je zanimljiv jer uključuje odmak od vlastitog proizvodnog lanca

Kako prenose južnokorejski mediji, Samsung Electronics planira dio zaslona za mobitele srednjeg ranga nabavljati od TCL-ovog CSOT-a te tako „okrenuti leđa“ vlastitom Samsung Displayu.

Naime, CSOT-ovi zasloni navodno su za najmanje 20 posto jeftiniji od onih koje isporučuje Samsung Display, što bi, prema pretpostavkama, moglo pomoći u kompenzaciji rastućih troškova memorijskih komponenti.

Navodi se da je Samsung već naručio oko 15 milijuna zaslona od CSOT-a. Ti bi se zasloni trebali koristiti u nadolazećem Galaxyju A57, kao i u još neimenovanim FE uređajima čija bi proizvodnja trebala započeti ovoga travnja, što vjerojatno uključuje i nadolazeći Galaxy S26 FE.

Ova odluka nije dobro sjela Samsung Displayu koji je pokušao intervenirati na razini cijele grupacije kako bi se to zaustavilo, ali bez uspjeha.