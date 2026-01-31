Samsung ostvario rekordne prihode i dobit u četvrtom kvartalu 2025.

Unatoč izazovima na globalnom tržištu, Samsung u 2026. ulazi s naglaskom na još više AI-a, napredne memorijske tehnologije i automobilski sektor

Samsung je u četvrtom kvartalu 2025. ostvario najbolje financijske rezultate u svojoj povijesti, uz rekordnu operativnu dobit i najveći kvartalni prihod dosad. Prema objavljenom financijskom izvješću, južnokorejska tvrtka zabilježila je operativnu dobit od oko 11,75 milijardi eura te prihod od približno 54,8 milijardi eura.

Na razini cijele 2025. godine Samsung je ostvario ukupne prihode od oko 194,7 milijardi eura, dok je operativna dobit dosegnula približno 25,5 milijardi eura. Najveći doprinos snažnim rezultatima dao je odjel Device Solutions (DS) koji uključuje poslovanje s memorijama i poluvodičima.

Naime, DS je u četvrtom kvartalu zabilježio rast prodaje od 33 posto u odnosu na prethodni kvartal, ponajprije zahvaljujući snažnoj potražnji za DRAM-om i rastu prodaje HBM rješenja. Kvartalni prihod ovog odjela iznosio je oko 25,7 milijardi eura, uz operativnu dobit od približno 9,6 milijardi eura, što predstavlja povijesni maksimum.

Iz Samsunga ističu da je rast potaknut i povećanom profitabilnošću proizvoda poput serverske DDR5 memorije i poslovnih SSD-ova, dok se u 2026. očekuje nastavak pozitivnog trenda zahvaljujući AI tržištu. Tvrtka već u prvom kvartalu 2026. planira započeti prodaju HBM4 memorije, uz nastavak isporuka DDR5, GDDR7 i drugih rješenja namijenjenih AI poslužiteljima.

Nadalje, odjeli Mobile Experience (MX) i Networks u četvrtom su kvartalu zajedno ostvarile prihod od oko 17,1 milijardu eura te operativnu dobit od približno 1,1 milijardu eura. Iako je prodaja mobitela pala u četvrtom kvartalu, Samsung navodi kako je tijekom 2025. ostvarena dvoznamenkasta godišnja dobit zahvaljujući flagship mobitelima te stabilnoj potražnji za tabletima i nosivim uređajima.

Pad prodaje mobitela u posljednjem kvartalu dijelom se pripisuje ciklusu lansiranja novih uređaja, budući da Samsung u prvom kvartalu 2026., točnije u veljači, planira predstaviti novu seriju Galaxy S26.

Foto: Samsung

Odjel System LSI zabilježio je pad dobiti zbog slabije sezonske potražnje, no prihodi su im porasli zahvaljujući novim kamerama od 200 MP i 50 MP. Samsung očekuje oporavak ovog segmenta već u prvom kvartalu 2026., ponajviše zbog povećane potražnje za senzorima visoke rezolucije.

Pozitivne rezultate zabilježio je i Samsungov foundry biznis, koji je u završnici 2025. započeo masovnu proizvodnju prve generacije 2-nanometarskih čipova. Tijekom 2026. planira se prelazak na drugu generaciju 2-nanometarske tehnologije, uz dodatnu ponudu optimiziranih 4-nanometarskih proizvodnih procesa.

Samsung Display Company (SDC) u četvrtom je kvartalu ostvario prihod od oko 5,6 milijardi eura i operativnu dobit od približno 1,2 milijarde eura, zahvaljujući rastu potražnje za zaslonima za mobitele, IT i automobilski sektor. Ipak, tvrtka očekuje slabiju potražnju za zaslonima za mobitele u prvom kvartalu 2026.

Povezani odjeli, Visual Display (VD) i Digital Appliances (DA), zabilježile su konsolidirani prihod od oko 8,6 milijardi eura te operativnu dobit od približno 350 milijuna eura, ponajprije zahvaljujući dobroj prodaji Neo QLED i OLED televizora.

Foto: Samsung

Za kraj, Harman je u četvrtom kvartalu ostvario prihod od oko 2,7 milijardi eura i operativnu dobit od približno 180 milijuna eura, potaknutu rastom prodaje automobilskih audio rješenja europskim proizvođačima i dobrom prodajom TWS slušalica tijekom blagdanske sezone.

Cijelo Samsungovo izvješće dostupno je ovdje.