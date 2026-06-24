Samsung svim zaposlenicima uvodi ChatGPT Enterprise i Codex

Samsung Electronics potpisao je jedan od najvećih korporativnih ugovora s OpenAI-em te će svim svojim zaposlenicima omogućiti korištenje ChatGPT Enterprisea i Codexa.

"Prema sporazumu, ChatGPT i Codex bit će dostupni svim zaposlenicima Samsung Electronicsa u Južnoj Koreji, kao i svim zaposlenicima globalnog odjela Device eXperience (DX). Time se radi o jednom od najvećih korporativnih uvođenja OpenAI-evih rješenja do danas", priopćili su iz OpenAI-a.

Alati će se koristiti za širok raspon tehničkih i netehničkih zadataka, uključujući razvoj softvera, marketing, istraživanje i razvoj proizvoda, administrativne poslove te podršku proizvodnim procesima. Samsung očekuje da će ChatGPT i Codex pomoći zaposlenicima u povećanju produktivnosti, bržem rješavanju problema te učinkovitijoj organizaciji i automatizaciji svakodnevnih radnih zadataka.

Samsung inače nije jedina velika južnokorejska organizacija koja je prihvatila OpenAI-eva rješenja. Među korisnicima se već nalazi i LG Electronics, kao i Nacionalno sveučilište u Seulu koje je nedavno omogućilo pristup platformi ChatGPT Edu za oko 47.000 studenata i zaposlenika.