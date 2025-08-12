Samsung ulaže više od 7 milijardi dolara u pogon za pakiranje čipova u SAD-u

Samsungov početni plan predviđao je ukupno ulaganje od 44 milijarde dolara, no zbog niske potražnje za čipovima odustali su od gradnje pogona za pakiranje. Sada su se ipak predomislili

Matej Markovinović utorak, 12. kolovoza 2025. u 20:26
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Samsung planira uložiti dodatnih 7,2 milijarde dolara u pogon za napredno pakiranje čipova u SAD-u, čime želi ojačati svoj položaj u poluvodičkoj industriji nakon izazova u posljednjih nekoliko godina. Iako još ništa nije službeno, očekuje se da će južnokorejska tvrtka objaviti tu vijest tijekom samita između Južne Koreje i SAD-a koji će se održati 25. kolovoza.

Ovo ulaganje dolazi uz već ranije najavljenih 37 milijardi dolara za proizvodne kapacitete čipova u SAD-u. Plan uključuje proizvodnju 2-nanometarskih i 4-nanometarskih čipova, a među novim klijentima spominju se Apple i Tesla. Ovaj strateški potez također je način da tvrtka izbjegne carine koje je uveo američki predsjednik Donald Trump.

Naime, Samsung vjeruje da na američkom tržištu može nadmašiti konkurenciju nudeći cjelovito proizvodno rješenje – proizvodnju čipova, njihovo pakiranje i proizvodnju memorijskih čipova. Tako bi, primjerice, imali prednost nad TSMC-om koji nudi samo proizvodnju i pakiranje, kao i nad SK Hynixom koji proizvodi isključivo memorijske čipove.

Samsungov pogon Taylor Fab 1 gotovo je dovršen, a završetak gradnje očekuje se do kraja ove godine. Međutim, instalacija opreme potrebne za proizvodnju čipova planirana je tek tijekom iduće godine.

 



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Moćan bas i vrhunska jasnoća zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE520 zvučnici

125 mm membrane od ugljičnih vlakana, 25 mm kupolasti visokotonac od ugljičnih vlakana, frekvencijski raspon 30Hz–28kHz, osjetljivost 90dB, maksimalni SPL 113dB, snaga 300W, troputna konstrukcija, impedancija 6 ohma.

3400,00 € 4000,00 € Akcija

Duboki bas i automatska kalibracija.

Akcija

SENNHEISER AMBEO subwoofer

Class D pojačalo 350W RMS, 8" dugačak hod membrane, frekvencijski raspon 27Hz–80Hz, mono RCA ulaz, Bluetooth 5.2 s LC3 kodekom, dimenzije cca 27,4x36,9x27,4 cm, težina 8,2 kg.

478,90 € 699,00 € Akcija

Kompaktno digitalno pojačalo s Bluetoothom.

Akcija

DYNAVOX DA-30BT pojačalo

2x15W RMS (4 ohma), Bluetooth ulaz, frekvencijski odziv 20Hz–20kHz, omjer buke i šuma >80 dB, THD <0,1%, ulaz 3,5 mm, dimenzije 150x150x30 mm, težina 250 g, napajanje 8x AA ili 12V DC.

49,00 € 66,00 € Akcija

Hi-Fi sustav s Bluetoothom i CD-om.

Akcija

SHARP XL-B517DBR micro linija

60 memorija stanica, 45W snaga, Bluetooth 5.0, USB ulaz, LCD zaslon, drvena kućišta, dimenzije 170x235x150 mm, težina 4 kg.

115,00 € 132,59 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi