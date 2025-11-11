Samsung želi izdati vlastitu kreditnu karticu u SAD-u

Samsung planira izdati vlastitu kreditnu karticu u SAD-u čime bi izravno konkurirao Apple Cardu. Riječ je o projektu koji bi trebao nastati u suradnji s britanskom bankom Barclays, dok će za platnu mrežu biti zadužena Visa.

Kako doznaje The Wall Street Journal, pregovori između Samsunga i Barclaysa navodno su u završnoj fazi, no formalna objava o ovome mogla bi uslijediti tek krajem godine. U svakom slučaju, za obje strane je riječ o strateškom potezu. Samsung želi ojačati svoju prisutnost u potrošačkim financijama, dok Barclays želi proširiti svoj utjecaj na američkom tržištu.

Navodi se također da će kreditna kartica predstavljati samo jedan dio Samsungovih financijskih planova. Žele ponuditi i druge usluge poput štednog računa s visokim prinosom, digitalnog prepaid računa te opcije „kupi sada, plati kasnije“. Prema riječima navodno pouzdanog izvora, Barclays će podržavati barem dio tih usluga.

Napomenimo i da Samsung već ima iskustva s financijskim uslugama u drugim regijama. U Južnoj Koreji je 2020. lansirao Samsung Pay Card u suradnji s Mastercardom, dok je iste godine u UK-u predstavio digitalnu verziju Pay Carda. U Indiji je pak 2022. izdao kreditnu karticu u partnerstvu s Axis Bankom.

Hoće li Samsung u budućnosti slične financijske usluge proširiti i na tržište EU-a, za sada nije poznato.