Samsungov mobilni odjel mogao bi zabilježiti prvi kvartalni gubitak u povijesti

Iako se serija Galaxy S26 prodaje vrlo dobro, Samsungov mobilni odjel mogao bi prvi put u povijesti završiti kvartal s gubitkom, što se nije dogodilo ni 2016. tijekom afere zapaljivih baterija u Galaxy Noteu 7

Unatoč tome što Samsung Electronics za drugi kvartal 2026. prognozira rekordnu dobit, ponajviše zahvaljujući poslovanju s poluvodičima, mobilni odjel tvrtke mogao bi prvi put u svojoj povijesti poslovati s kvartalnim gubitkom.

Naime, prema analizi južnokorejskog DealSitea, rezultat Samsungovog odjela Mobile eXperience (MX) mogao bi se kretati između dobiti od 1,9 bilijuna južnokorejskih wona (oko 1,20 milijardi eura) i gubitka od 1,5 bilijuna wona (oko 950 milijuna eura). Analitičari ipak smatraju da je najizgledniji scenarij gubitak između 500 milijardi i jednog bilijuna wona, odnosno približno između 318 i 636 milijuna eura.

Iako se serija Galaxy S26 prodaje vrlo dobro, analitičari smatraju da rast cijena memorijskih čipova snažno pritišće profitne marže Samsungovog mobilnog poslovanja. Upravo bi povećani troškovi ključnih komponenti mogli biti razlog zbog kojeg će odjel prvi put završiti kvartal s gubitkom. Zanimljivo je da je Samsungov mobilni odjel i tijekom poznate krize s baterijama Galaxy Notea 7 2016. godine ipak uspio ostati u plusu, ostvarivši kvartalnu dobit od oko 64 milijuna eura.

Prema analitičarima, najveći problem predstavlja poskupljenje memorijskih komponenti. Udio troška RAM memorije u proizvodnji prosječnog flagshipa porastao je s 14 na 23 posto, dok NAND flash memorija sada čini oko 15 posto ukupnih proizvodnih troškova uređaja. Zbog toga se profitne marže mobilnog odjela značajno smanjuju, unatoč solidnoj prodaji novih uređaja.