Samsungov udio na tržištu pametnih telefona pao na najnižu razinu u 10 godina

Ako se trend pada na tržištu nastavi, 2025. bi mogla biti prekretnica za Samsung i to ne na pozitivan način

Nekada lider globalnog tržišta pametnih telefona bilježi najveći pad u posljednjem desetljeću. Prema podacima objavljenima na blogu Jemlit, Samsung je u rujnu ove godine držao tek 19 posto tržišta, što je najmanje još od 2015. godine.

Naime, u dugogodišnjem rivalstvu između Applea i Samsunga koje traje više od 15 godina, došlo je do preokreta početkom 2023. godine kada je Apple po prvi puta nakon dugo vremena preuzeo vodeću poziciju na tržištu. Od tada Apple čvrsto drži prvo mjesto, dok Samsung bilježi stalan pad interesa kupaca.

Podaci Statcountera pokazuju da je Samsung u prosincu 2022. imao 26,9 posto tržišta, što je već tada bilo znatno manje u odnosu na 33 posto iz 2019. godine. Krajem 2023. udio mu je pao na 24,6 posto, a do kraja 2024. na 23,3 posto. Tijekom 2025. južnokorejska tvrtka doživjela je blagi oporavak u veljači, no 7 mjeseci nakon toga, došli su do već spomenutih, rekordno niskih 19 posto udjela na tržištu.

Foto: Jemlit

Analitičari navode da glavni razlog Samsungov pada leži u usponu kineskih proizvođača poput Xiaomija, Viva i Oppa koji su posljednjih godina uzeli veliki „dio kolača“ na globalnom tržištu. Xiaomi i Oppo povećali su svoj udio čak 18 puta u posljednjem desetljeću, dok je Vivo, jedan od mlađih konkurenata, od 2020. do danas zabilježio rast od čak 48 puta i dosegnuo 6,2 posto tržišta.

Posebno zabrinjava stanje u Aziji, tradicionalno najvažnijem tržištu za Samsung. Ondje je udio tvrtke od 2015. do danas pao za više od 20 posto, dok je Apple u istom razdoblju ostvario rast od 3,1 posto. U Europi i Sjevernoj Americi pad je blaži pa je Samsung u Europi i dalje na respektabilnih 31,2 posto. No, to je za 2,3 posto manje nego prije 10 godina, razdoblju u kojem je Apple inače ojačao za gotovo 6 posto u Europi i Sjevernoj Americi.

Što se općenito tiče Appleovog globalnog udjela, on je neznatno pao od početka 2025. godine, no i dalje drži skoro 2 posto više tržišta nego prije 10 godina. Analitičari smatraju da je razlog tomu snažan ekosustav proizvoda i vjernost kupaca, s čime se Samsung očito ne može pohvaliti.