Saudijski investicijski fond preuzeo Electronic Arts

Electronic Arts (EA) službeno je postao privatna tvrtka nakon što je zaključeno preuzimanje vrijedno 55 milijardi dolara, koje je prošle godine najavila investitorska skupina predvođena Saudijskim javnim investicijskim fondom (PIF), uz Silver Lake i Affinity Partners. Prema dostupnim informacijama, PIF će držati čak 93,4 posto vlasništvau novoj kompaniji.

Kako prenosi The Verge, riječ je o najvećem preuzimanju financiranom zaduživanjem (leveraged buyout) u povijesti, budući da transakcija uključuje oko 20 milijardi dolara duga. Zbog toga analitičari očekuju da će EA dodatno usmjeriti poslovanje prema komercijalno najuspješnijim franšizama kako bi opravdali vrijednost investicije.

Igrači dobro znaju da se EA posljednjih godina ponajviše oslanja na svoje najveće serijale, među kojima su Battlefield, EA Sports FC, Madden NFL i The Sims. Očekuje se da će nakon preuzimanja biti još manje prostora za razvoj manjih i eksperimentalnih projekata, što je trend prisutan i kod drugih velikih izdavača videoigara.

"Na početku ovog novog poglavlja optimističniji sam nego ikad u pogledu onoga što ćemo zajedno stvoriti. Prilike koje su pred nama iznimne su, a ostvarit ćemo ih zahvaljujući našoj kreativnosti, ambiciji i vjeri u ono što je moguće", poručio je zaposlenicima izvršni direktor EA-a Andrew Wilson.

Zaključenje ovog posla nastavak je vala velikih akvizicija u industriji videoigara posljednjih godina. Među najvećima su Microsoftova kupnja Activision Blizzarda za 68,7 milijardi dolara, preuzimanje ZeniMax Medije za 7,5 milijardi dolara te kupnja Zynge od strane Take-Two Interactivea za 12,7 milijardi dolara.