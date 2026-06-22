Šef WhatsAppa odlazi nakon sedam godina

Nakon sedam godina na čelu WhatsAppa, Will Cathcart napušta svoju dosadašnju funkciju. Vijest je objavio izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, koji je ujedno otkrio i ime njegova nasljednika.

Naime, vođenje najpopularnije aplikacije za dopisivanje na svijetu preuzet će Kunal Shah, osnivač indijskog fintech startupa CRED. Riječ je o tvrtki koja korisnicima omogućuje upravljanje računima i ostvarivanje nagrada za plaćanja izvršena putem njihove platforme.

Prema pisanju Bloomberga, Meta će istovremeno uložiti 900 milijuna dolara u CRED te steći 20-postotni vlasnički udio u toj tvrtki.

"Kunal je izgradio CRED u jednu od najvažnijih tehnoloških tvrtki u Indiji te donosi poduzetnički način razmišljanja i globalnu perspektivu koja će mu pomoći u vođenju najveće aplikacije za razmjenu poruka na svijetu", poručio je Zuckerberg.

Cathcart je na čelo WhatsAppa došao 2019. godine. Tijekom njegove "vladavine" uvedene su brojne novosti, uključujući šifrirane sigurnosne kopije razgovora, podršku za iPad, oglase unutar aplikacije te integraciju privatnih razgovora s Metinim AI chatbotom.

Iako napušta vodeću poziciju u WhatsAppu, Cathcart ostaje unutar Mete gdje će preuzeti novu ulogu, no detalji za sada nisu poznati.