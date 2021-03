Serengeti predstavio novi vizualni idenitet

Hrvatska konzultantska IT tvrtka specijalizirana za razvoj složenih poslovnih aplikacija, Serengeti, predstavila je novi vizualni identitet. Osim novog logotipa, tu je i nova tipografija i korporativne boje, a projekt rebrandinga zaokružili su i s osvježenom web stranicom. Domaća tvrtka, koja inače posluje uglavnom na inozemnom tržištu, tako dobiva u potpunosti novi vizualni identitet, no i dalje zadržava svog već prepoznatljivog, a sada grafički stiliziranog, kameleona.

Nova tržišta i novi proizvod

Promijenjen logotip te cjelokupni vizualni identitet tvrtke početna su stepenica u rebrandingu, a istovremeno prirodan slijed nakon 13 godina uspješnog poslovanja i organskog rasta.

Novi vizualni identitet priprema je i za novu razvojnu stepenicu Serengetija. Naime, nakon što je Serengeti u 2021. godinu ušetao entuzijastično s novim klijentima u Sjevernoj Americi svoj daljnji korak planira upravo na ovom kontinentu, a Serengetijev razvojni plan uključuje i otvaranje ureda u Kaliforniji, samom srcu svjetske IT industrije.

"Jasno smo definirali svoje strateške ciljeve, odredili smo svoju boju glasa i svoj ton, a sada je vrijeme da to implementiramo. Svi moramo govoriti istim jezikom, ponukani istim ciljem i vrijednostima. Mi smo tvrtka koja ukratko – razvija software. Želimo biti prepoznati kao kvalitetan i pouzdan partner. Tijekom godina smo učili, gradili se, napredovali, širili svoj portfolio, a novi vizualni identitet objedinjuje sve što smo izgradili do sada, ali i planove koje želimo realizirati.“, komentirao je vlasnik i direktor tvrtke Serengeti Goran Kalanj. „Naš kameleon ima svoje ime od prvoga dana, on je Geti, i drago mi je da smo mu dali novo, modernije ruho u kojem će nas predstavljati na globalnom IT tržištu.“, dodao je.

Novi izgled logotipa crpi inspiraciju iz oka kameleona koji simbolizira Serengetijev pristup da prvo prouči okruženje u kojem klijent posluje, kao i izazove s kojima se klijent suočava, te onda pristupa izradi cjelokupnog rješenja po principu ključ u ruke. Novom tipografijom, u koju je uključen novi, stilizirani kameleon, upotpunjen je novi vizualni identitet koji zaokružuje dosadašnje uspjehe i širenje poslovanja ove hrvatske IT tvrtke.

Serengeti je u posljednjih godinu dana značajno sudjelovao u uspjehu hrvatske IT scene. Nedavno su dobili još jedno priznanje. Riječ je o priznanju Financial Timesa i Statiste na osnovu kojeg su se našli na prestižnoj listi top 1000 najbrže rastućih europskih tvrtki.