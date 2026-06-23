SK Hynix po prvi put prestigao Samsung i postao najvrjednija tvrtka u Južnoj Koreji

Uspjeh SK Hynixa posebno je značajan s obzirom na to da su prije dvadesetak godina bili u ozbiljnim financijskim problemima

Južnokorejski proizvođač memorijskih čipova SK Hynix po prvi je put prestigao Samsung po tržišnoj vrijednosti te postao najvrjednija tvrtka u Južnoj Koreji.

Kako prenosi Reuters, dionice SK Hynixa ovog su ponedjeljka porasle za 5,6 posto, čime je tržišna kapitalizacija tvrtke dosegnula oko 1,35 bilijuna američkih dolara. Istovremeno je vrijednost Samsunga blago pala, pa je njegova tržišna kapitalizacija ostala nešto niža.

Glavni razlog naglog rasta SK Hynixa leži u sve većoj potražnji za čipovima namijenjenima sustavima umjetne inteligencije. Tvrtka je danas vodeći proizvođač HBM (High Bandwidth Memory) memorije, posebne vrste memorijskih čipova koji se koriste u naprednim AI sustavima i podatkovnim centrima.

Među kupcima SK Hynixovih čipova nalaze se i velike tehnološke tvrtke poput Nvidije, Googlea te Microsofta.