Snap odvaja svoj odjel za AR naočale u novu podružnicu

Snap je odlučio odvojiti svoj odjel za AR naočale u novu podružnicu, Specs, kako bi lakše privukao investitore i partnere te se učinkovitije natjecao s konkurentima

Bug.hr četvrtak, 29. siječnja 2026. u 07:27
Foto: Snap

Snap je objavio kako će njihov odjel poslovanja s naočalama za proširenu stvarnost (AR) postati zaseban entitet. Tvrtka je u tu svrhu osnovala Specs kao podružnicu u potpunom vlasništvu, što će joj omogućiti lakše privlačenje investitora i partnera za svoje nosive uređaje.

Ovaj strateški potez također ima za cilj razviti Specs kao prepoznatljiv brend, dok istovremeno ostaje unutar krovne tvrtke Snap. Kako je izvijestio The Information još sredinom 2023. godine, Snap je razmatrao načine prikupljanja vanjskog kapitala za svoje AR naočale kako bi se mogao bolje natjecati s Metom, koja ima znatno veća sredstva za ulaganje u razvoj.

Iz Snapa nisu otkrili ima li Specs već osigurane investitore, ali je poznato da nova podružnica već zapošljava za više od 100 radnih mjesta diljem svijeta. Očekuje se da će nova tvrtka lansirati sljedeću generaciju samostalnih AR naočala nekad tijekom ove godine.

 



