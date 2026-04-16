Snap otpušta 16 posto zaposlenika i ubrzava zaokret prema AI-u

Kako navodi izvršni direktor Snapa, tvrtka se nalazi na prekretnici koja zahtijeva brži i učinkovitiji rad uz fokus na profitabilan rast, a upravo u tome ključnu ulogu ima AI kojeg neki timovi već koriste

Snap je najavio otpuštanje oko 16 posto svoje globalne radne snage, što obuhvaća približno 1.000 zaposlenika s punim radnim vremenom, kao i zatvaranje dodatnih 300 otvorenih radnih mjesta. Sve se to događa kao dio šire strategije tvrtke smanjenja troškova i povećanja profitabilnosti uz veće oslanjanje na AI.

Izvršni direktor Snapa, Evan Spiegel, u internom je dopisu istaknuo da su promjene nužne kako bi tvrtka ostvarila dugoročni potencijal, naglasivši pritom kako napredak u AI tehnologijama omogućuje smanjenje repetitivnih zadataka, ubrzavanje procesa i učinkovitiju podršku korisnicima, partnerima i oglašivačima.

Snap očekuje da će ovim potezom smanjiti troškove za oko 500 milijuna dolara do druge polovice 2026. godine. Tvrtka je inače krajem 2025. zapošljavala više od 5.200 ljudi, a sada se pridružuje nizu tehnoloških tvrtki koje su ove godine najavile značajne rezove, uključujući Meta, Amazon i Oracle.

“Našim kolegama koji odlaze - hvala vam. Vaš rad pomogao je oblikovati Snap i duboko smo vam zahvalni na doprinosu. Zaposlenicima u SAD-u koji odlaze osigurat ćemo četiri mjeseca otpremnine, zdravstveno osiguranje i stjecanje vlasničkih udjela, kao i podršku pri tranziciji karijere. Izvan SAD-a slijedit ćemo lokalne procedure i nastojati pružiti usporedivu podršku u skladu s lokalnim praksama”, napisao je Spiegel u internom dopisu zaposlenicima.