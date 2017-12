SoftBank kupuje 17% Ubera i ulaže u njega preko milijardu dolara

Malo je reći kako je Uber imao lošu godinu. Od optužbi za seksualno uznemiravanje i iskorištavanje, te maltretiranje radnika, preko promjene na čelu, pa sve do gubitka licence u Londonu, ova je godina bila, kako se to ljepše kaže u poslovnom svijetu, "izazovna" za vodstvo Ubera. No, pred sam kraj prosinca događa se nešto što bi moglo promijeniti kurs i u 2018. donijeti ponešto boljih vijesti.

Preuzimanjem dionica po diskontnoj cijeni Uberova tržišna vrijednost pada sa 69 na oko 48 milijardi dolara

Japanska primarno telekomunikacijska, ali i investicijska kompanija SoftBank odlučila je ući u vlasništvo Ubera i u njega uložiti oveću svotu novca. Ovih dana dogovoreno je kako će Japanci izravno preuzeti oko 15% vlasničkog udjela u Uberu, i to po diskontnoj cijeni dionica, oko 30% manjoj od trenutačne procijenjene tržišne valuacije kompanije. Ukupna cijena dionica koju će SoftBank platiti iznosi oko 7,7 milijardi američkih dolara.

Dodatno, SoftBank će kroz konzorcij koji čine Dragoneer, Tencent, TPG i Sequoia u Uber investirati i dodatnih 1,25 milijardi dolara, pa će se tako ukupni vlasnički udio novih suvlasnika popeti na preko 17%.

Ovako prikupljen kapital američka bi kompanija trebala iskoristiti za ulaganja u tehnologiju, daljnji rast, ali i ono možda najbitnije – promjenu u načinu upravljanja.