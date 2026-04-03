Sony preuzima Cinemersive Labs za razvoj naprednih vizualnih tehnologija

Sony Interactive Entertainment kupuje Cinemersive Labs, britansku tvrtku specijaliziranu za strojno učenje i računalni vid, s ciljem unaprjeđenja vizualnih tehnologija u igrama.

„Nakon akvizicije, tim Cinemersive Labsa pridružit će se Sony Interactive Entertainment Visual Computing Groupu (VCG) te doprinijeti širim naporima u razvoju naprednih vizualnih tehnologija u igrama. To uključuje primjenu strojnog učenja za poboljšanje vizuala, renderiranja i razine grafičke vjernosti za igrače”, priopćili su iz Sonyja.

Uključivanje Cinemersive Labsa u Sonyjev razvojni ekosustav dolazi upravo u trenutku kada industrija videoigara sve više koristi AI tehnologije za optimizaciju performansi i podizanje razine realizma, što će u budućnosti zasigurno rezultirati naprednijom grafikom u igrama na PlayStationu.