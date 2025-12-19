Sony preuzima većinski udio u franšizi Peanuts za skoro 460 milijuna dolara

Iz Sonyja ističu kako im je cilj dodatno razvijati globalnu vrijednost brenda Peanuts, uz očuvanje autentičnog nasljeđa Charlesa M. Schulza i dugogodišnju suradnju s njegovom obitelji

Matej Markovinović petak, 19. prosinca 2025. u 18:00
📷 Foto: Peanuts Worldwide
Foto: Peanuts Worldwide

Sony preuzima većinski udio u franšizi Peanuts, jednom od najpoznatijih stripovskih i animiranih brendova u povijesti. Prema pisanju Varietyja, Sony će za 41-postotni udio platiti oko 457 milijuna dolara te će po zaključenju transakcije kontrolirati 80 posto Peanuts Holdingsa, dok će obitelj autora Charlesa M. Schulza zadržati preostalih 20 posto.

Upravljanje pravima i poslovanjem i dalje će se odvijati putem tvrtke Peanuts Worldwide, podružnice Peanuts Holdingsa, koja će s novom vlasničkom strukturom postati dio Sony Grupe. Vodeću upravljačku ulogu preuzet će Sony Music Entertainment Japan (SMEJ) u suradnji sa Sony Pictures Entertainmentom.

„Od 2018. godine SMEJ s ponosom sudjeluje u partnerstvu iza Peanutsa, kultnog globalnog zabavnog brenda sa 75-godišnjom tradicijom oduševljavanja publike diljem svijeta (…) Duboko smo predani očuvanju nasljeđa Charlesa Schulza i obitelji Schulz. Zajedno sa SPE-om, uz nastavak partnerstva s WildBrainom, nastavit ćemo prihvaćati nove prilike kako bismo osigurali da Peanuts ostane relevantan i omiljen kroz generacije“, priopćio je Shunsuke Muramatsu, predsjednik i glavni izvršni direktor SMEJ-a.

Inače, franšiza Peanuts stoji iza legendarnih likova poput Charlieja Browna, Snoopyja, Lucy, Linusa i Woodstocka, koji su se prvi put pojavili 1950. godine u istoimenom stripu. Tijekom više od sedam desetljeća Peanutsi su prerasli stripovski format te danas obuhvaćaju animirane serije i specijale, filmove, streaming sadržaj na Apple TV-u, tisuće licenciranih proizvoda, tematske parkove, kulturne i društvene događaje, a pojavljuju se naravno i na društvenim mrežama.

 



