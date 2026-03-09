Sony testira dinamičko određivanje cijena za igre na PlayStationu

Stranica koja prati cijene na Sonyjevoj digitalnoj trgovini igara, PSprices, primijetila je da se neke igre nude po različitim cijenama različitim korisnicima. U PlayStation API-ju pritom su zabilježene oznake eksperimenata poput IPT_PILOT i IPT_OPR_TESTING, što konkretno navodi da Sony provodi neke testove.

Prema trenutno dostupnim podacima, riječ je o A/B testiranju koje obuhvaća više od 150 igara u 68 regija. Sony u ovom slučaju ne testira povećanje cijena igara, već se umjesto toga pojedinim korisnicima nude različiti popusti, koji se kreću od 5 do 17,5 posto. Među igrama uključenima u testiranje nalaze se neki popularniji naslovi poput Spider-Mana 2, God of Wara i Red Dead Redemptiona 2.

Foto: PSPrices

Nije tajna da je dinamičko određivanje cijena već dugo prisutno u raznim industrijama, primjerice u zrakoplovstvu ili hotelijerstvu, gdje se cijene mijenjaju ovisno o potražnji i korisničkim profilima. Međutim, takav pristup relativno je rijedak u digitalnim trgovinama igara i mogao bi izazvati negativne reakcije kod igrača.

Sony se još uvijek nije oglasio o ovome.