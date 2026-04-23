SpaceX bi mogao preuzeti startup za vibe kodiranje Cursor

Muskova svemirska kompanija, koja je ujedno vlasnik i AI laboratorija xAI, mogla bi se proširiti u tom smjeru ako se ostvare planovi o akviziciji startupa Cursor za oko 60 milijardi dolara

Sandro Vrbanus četvrtak, 23. travnja 2026. u 13:12

SpaceX je osigurao opciju za kupnju AI startupa Cursor za 60 milijardi dolara, čime planira integrirati napredne alate za programiranje s vlastitim superračunalom Colossus, a sve uoči javne ponude dionica koju će svemirska kompanija vjerojatno pokrenuti u dogledno vrijeme. Iz Muskove kompanije, inače vlasnika također njegovog laboratorija za umjetnu inteligenciju xAI, objavili su suradnju s Cursorom, specijaliziranim za primjenu umjetne inteligencije u programiranju, odnosno megapopularno vibe kodiranje.

Od partnerstva do preuzimanja

Prema službenoj objavi na platformi X, kompanije već usko surađuju na polju umjetne inteligencije i razvoja poslovnog AI softvera. Novi ugovor predviđa opciju preuzimanja kompanije krajem ove godine, a u slučaju da do akvizicije ne dođe, SpaceX će im za dosadašnji rad u sklopu partnerstva isplatiti 10 milijardi dolara.

Ovaj potez dio je šire transformacije SpaceX-a koji se, uz primarnu djelatnost lansiranja raketa i satelita, sve snažnije pozicionira na tržištu umjetne inteligencije. Integracijom Cursorovih alata s moćnim superračunalom Colossus, koje je xAI postavio u Memphisu, SpaceX nastoji razviti najnaprednije AI modele na svijetu – cilj toga je izravno konkurirati vodećim igračima u industriji, kao što su Google, OpenAI i Anthropic.

Vlastita rješenja umjesto tuđih

Cursor su 2023. godine osnovala četvorica diplomanata s MIT-a. Iako je projekt započeo kao servis za kriptirane poruke, brzo se transformirao nudeći AI alat za programiranje. Startup je u studenom prošle godine procijenjen na ogromnih 29,3 milijarde dolara, što znači da bi planirana prodaja SpaceX-u više nego udvostručila njegovu tržišnu vrijednost unutar godine dana.

Glavna prednost Cursorovog alata je mogućnost prebacivanja između različitih AI modela vodećih laboratorija, koji se potom koriste u kodiranju. No, ovisnost o vanjskim modelima im je i velik nedostatak, jer oslanjanje na tuđe tehnologije donosi visoke troškove. Zbog toga je Cursor prošle jeseni lansirao vlastiti model pod nazivom Composer. Suosnivač i izvršni direktor Cursora, Michael Truell, izrazio je zadovoljstvo suradnjom sa SpaceX-om, ističući kako će to omogućiti brže skaliranje Composera te smanjenje ovisnosti o konkurentskim rješenjima.

