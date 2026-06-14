SpaceX iznajmio Anthropicu cijeli Colossus 1 jer nije mogao riješiti probleme s treniranjem Groka

Umjesto da dalje traži rješenja za usklađivanje rada svog klastera data centara, SpaceX je procijenio da bi ovaj objekt više vrijedio iznajmljen drugim kompanijama nego neiskorišten u punoj mjeri

Bug.hr nedjelja, 14. lipnja 2026. u 06:30
📷 BUG/AI
BUG/AI

SpaceX je cijeli kapacitet podatkovnog centra Colossus 1 u Memphisu iznajmio Anthropicu nakon što je u pokušaju treniranja vlastitih Grok modela naišao na latenciju i neujednačen hardver između tri centara zbog kojih je klaster radio na razini najslabije komponente, saznao je Bloomberg. 

Latencija kao usko grlo

Muskova kompanija prvotno je najnaprednije AI modele planirala trenirati na velikoj količini računalne snage, povezivanjem triju kampusa s podatkovnim centrima u jedinstveni klaster. Pri spajanju Colossusa 1 s dvjema lokacijama udaljenima više od deset milja (oko 16 kilometara) pojavili su se problemi s latencijom, dodatno otežani zastarjelom mrežnom infrastrukturom. Colossus 1 je izvorno građen za xAI/Grok, ali tehnički problemi su ga učinili manje prikladnim za velika distribuirana treniranja. SpaceX/xAI sada koristi novije klastere u Colossus 2 i 3 za Grok.

Različite generacije Nvidijinih čipova

Integraciju je dodatno zakomplicirala neujednačenost hardvera. Colossus 1 sadrži mješavinu generacija Nvidijinih čipova, uključujući sustave Hopper i Blackwell te dio starijih akceleratora (procesora za AI zadatke). Colossus 2 i 3 izgrađeni su ujednačenije, oko Nvidijine Blackwell arhitekture. Starija oprema na jednoj lokaciji stvara usko grlo za ostale, prisiljavajući brže akceleratore na čekanje. Posljedica je da klaster radi bliže najsporijem, a ne najbržem hardveru.

Prema pisanju The Informationa, stvarna iskorištenost računalne snage (flops utilization) u Colossusu kretala se oko 11 posto, znatno ispod 40 posto koliko postižu konkurentski laboratoriji. Promjena plana za Colossus 1 istodobno ukazuje na poteškoće u Muskovu ambicioznom i skupom širenju mreže podatkovnih centara opremljenih naprednim čipovima.

Grok u padu

Niska iskorištenost kapaciteta i poteškoće u izgradnji preklapaju se i s komercijalnim slabljenjem samog Groka, zbog kojeg je Colossus prvotno i planiran. Tehnički su problemi Colossus 1 isključili iz trening klastera, a slaba potražnja za Grokom značila je da se iznajmljivanjem malo gubi. Preuzimanja aplikacije pala su s više od 20 milijuna u siječnju na oko 8,3 milijuna u travnju, gotovo 60 posto. Dio tog skoka bio je umjetan: siječanjski vrhunac podudara se s kontroverzom oko generiranja seksualiziranih slika, pa je dio pada zapravo korekcija prethodnog naglog rasta. U istom je razdoblju Grok s drugog mjesta među chatbot aplikacijama pao na peto, iza Claudea, Geminija i DeepSeeka, dok su dnevni aktivni korisnici pali s 13,9 na 12,2 milijuna.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 donosi snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2.299,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 donosi snažne performanse uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 donosi snažne performanse uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ističe se snažnim Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a za brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

629,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 donosi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1399,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi