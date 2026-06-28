SpaceX najavljuje vlastitu mobilnu mrežu u SAD-u

Hoće li SpaceX doista postati četvrti veliki američki operater i ući tržište teško preko 350 milijardi dolara ili je sve to samo podgrijavanje cijena dionica?

Na nedavnoj investitorskoj turneji SpaceX-a, uoči izlaska na burzu, ulagačima je rečeno da se razmatra lansiranje maloprodajnog Starlink mobilnog servisa za američke potrošače i izgradnju vlastite zemaljske mreže. Takav bi značilo izravan ulazak na tržište na kojem dominiraju Verizon Wireless, AT&T i T-Mobile.

Od posrednika do izravnog prodavača

Dosad se SpaceX u SAD-u držao ograničenije izravne ponude, prepuštajući telekomima poput T-Mobilea pristup svojim satelitima za dopunu pokrivenosti u ruralnim područjima, uz pretpostavljeni udio u prihodu od tih korisnika. Maloprodajni model okrenuo bi to naglavačke: umjesto posrednika, ugovore bi krajnjim korisnicima prodavao sam SpaceX, čime bi dobio pristup tržištu znatno većem od samoga satelitskog interneta, koji je u ožujku brojio 10,3 milijuna korisnika.

Spektar kupljen unaprijed

Temelji su postavljeni lani u rujnu, kad je kompanija platila 17 milijardi dolara suparničkom EchoStaru za licence radiofrekvencijskog spektra. Dio analitičara taj je posao odmah protumačio kao pripremu upravo za ovakav poslovni potez. U dokumentu za izdanje dionica SpaceX navodi da bi servis isprva bio najkorisniji u udaljenim područjima bez zemaljske pokrivenosti, no dugoročno se pozicionira kao ponuda za korisnike bez obzira na to gdje se nalaze, dakle i u gradovima i predgrađima. Kupnja spektra ipak je tek sitnica: SpaceX s ulazi u utrku s 65 MHz spektra u kojoj tri velika drže oko 1.020 MHz.

Mobilni divovi naspram satelitskog patuljka Američko mobilno tržište je golemo. Tri velika operatera, Verizon, AT&T i T-Mobile, prošle su godine zajedno ostvarila više od 352 milijarde dolara prihoda. Ako se gleda širi telekomunikacijski sektor, mobilni plus fiksni internet, optika i ostalo, procjena za 2025. ide na oko 451,7 milijardi dolara. Tržište je pritom čvrsto podijeljeno: T-Mobile drži oko 35 posto, Verizon 34, a AT&T 27 posto udjela. S druge strane, cijeli Starlink biznis je, u usporedbi, sitan. SpaceX je 2025. ukupno prihodovao 18,7 milijardi dolara, od čega na Starlink otpada nešto preko 69 posto, dakle otprilike 12 do 13 milijardi. I to je globalna brojka, ne samo SAD, uz satelitski internet kao glavni izvor, AI segment oko 17,5 posto i rakete preko 13 posto. Drugim riječima, samo je prihod tri američka operatera oko 27 puta veći od cijelog Starlink biznisa, raširenog preko više od 150 zemalja. Čak i kad bi SpaceX odgrizao mali postotak američkog mobilnog kolača, to bi za njega bila materijalna nova prihodovna linija, a za investitore upravo onakva priča o rastu kakvu traže nakon izlaska na burzu. Vrijedi imati na umu: sama ideja o vlastitoj mobilnoj mreži ne govori ništa o izvedivosti. Operateri su do velikih brojaka došli desetljećima ulaganja u spektar i zemaljsku infrastrukturu, samo AT&T je od 2020. do 2024. potrošio preko 150 milijardi dolara na mrežu.

Trenutak koji odaje namjeru

Sam trenutak objave te najave o kojoj se dosad nije pisalo stiže nakon izlaska na burzu anedugo nakon kojeg je dionica SPCX-a s vrha od oko 225 dolara skliznula na razinu nižu za gotovo četvrtinu, uz dodatni pritisak izdanja obveznica vrijednog 25 milijardi dolara. Na istoj investitorskoj turneji Musk je ulagačima prodavao plan za podatkovne centre u orbiti i koloniju na Marsu, a Goldman je projicirao stostruki rast prihoda od umjetne inteligencije. Najava o razbijanju mobilnog tržišta uklapa se u istu strategiju: velika obećanja koja održavaju temperaturu kod ulagača dok brojke s burze idu u suprotnom smjeru.