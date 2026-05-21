SpaceX objavio financije: prihodi rastu, gubitak je golem

SpaceX je objavio poslovne podatke koji prethode izlasku na burzu. Ono što piše nije priča o uspjehu, ali nije ni katastrofa. Usput, zna se koliko Anthropic plaća mjesečno za računalni kapacitet i koliko je odvojeno za sudske kazne za Grok

Ivan Podnar četvrtak, 21. svibnja 2026. u 14:38
📷 BUG/AI
BUG/AI

Nakon godina nagađanja, procurjelih procjena i zatvorenih rundi financiranja u kojima su ulagali isključivo odabrani, Muskova kompanija konačno je otkrila svoje papire. Oni pokazuju kompaniju koja svjesno troši više nego što zarađuje, s planom koji će burza tek procijeniti.

Bolji prihodi, dramatično lošiji rezultat

U 2025. godini SpaceX je ostvario prihode od 18,7 milijardi dolara, što je rast od 33 posto u odnosu na godinu prije. Za kompaniju koja lansira rakete i postavlja satelite, dakle za biznis koji nije platforma za dostavu hrane ili rezervacija tuđih automobila za taksiranje nego fizička infrastruktura u orbiti, takav rast izniman je po svim standardima. Istovremeno, neto gubitak iznosio je više od 4,9 milijardi dolara. Godinu ranije kompanija je bila u plusu: ostvarila je dobit od 791 milijun dolara. Kako je moguće da kompanija s boljim prihodima ima dramatično lošiji rezultat?

Odgovor leži u tome koji se troškovi promatraju. Kada novinari ili analitičari pišu o gubitku, obično misle na razliku između prihoda i svih troškova, uključujući investicije. SpaceX je u 2025. godini u infrastrukturu uložio 20,7 milijardi dolara, skoro dvostruko više nego godinu ranije, kada je capex iznosio 11,2 milijarde.

Capex je skraćenica od capital expenditure, što bi se moglo prevesti kao kapitalna ulaganja ili investicijski troškovi. To nije novac koji odlazi na plaće ili struju, to je novac koji odlazi na gradnju stvari koje će generirati prihod godinama unaprijed: sateliti, rakete, tvornice, podmorski kabeli, podatkovni centri. Kada kompanija gradi tvornicu, taj trošak knjiži se odmah, ali prihod dolazi tek kad ona počne raditi. Zato kompanije u fazi snažnog rasta često iskazuju gubitke koji ne govore ništa loše o zdravlju poslovanja.

Starlink nosi prihode, ali...

Nekad je SpaceX bio sinonim za lansiranja. Sada mu je pravi motor poslovanja Starlink, gdje pretplatnici plaćaju mjesečnu naknadu, a taj prihod čini sve veći dio ukupne financijske slike. Problem je što prosječna cijena po pretplatniku pada. Između 2023. i 2025. pala je za oko 18 posto, na otprilike 81 dolar mjesečno. Razlog je jednostavan: SpaceX ulazi na nova tržišta, Afriku, jugoistočnu Aziju, ruralne dijelove Latinske Amerike, gdje si korisnici ne mogu priuštiti premium cijene.

Što je xAI i zašto je u SpaceX-u

SpaceX nije samo rakete i sateliti. U konsolidiranom izvještaju, što znači u zbrojenom prikazu svih kompanija koje su pod istim krovom, nalaze se i X i xAI, Muskov laboratorij za razvoj umjetne inteligencije koji stoji iza chatbota Grok. SpaceX je xAI preuzeo početkom 2026, a xAI je prethodno već bio apsorbirao X. Sva tri entiteta sada su jedno poduzeće za potrebe financijskog izvještavanja. I X i xAI trenutno su u fazi intenzivnog ulaganja: X gubi korisnike i oglašivače, a xAI gradi modele i infrastrukturu koji ne generiraju veliki prihod. Oba vuku financijske rezultate prema dolje, čak i ako su lansiranja i Starlink sami po sebi profitabilni.

Znatan dio capex-a u 2025. godini otišao je upravo na razvoj umjetne inteligencije, što SpaceX eksplicitno navodi u prospektu. Radi se o GPU čipovima, podatkovnim centrima i svemu što je potrebno za treniranje i pogon modela u orbitalnoj i zemaljskoj infrastrukturi.

Tko kontrolira i tko preuzima rizik

Elon Musk ostaje dominantni dioničar i jedini donosi strateške odluke. To je i prednost i rizik. Prednost jer nema pritiska investitora koji traže profit po kvartalu. Rizik jer jedna osoba istovremeno vodi četiri kompanije, SpaceX, Tesla, xAI i X, a svaka od njih prolazi kroz intenzivnu fazu promjena.

Kako piše Reuters, savjetnici koji upravljaju mirovinskim fondovima već su tražili od SEC-a, američkog regulatora tržišta vrijednosnih papira, da detaljno provjeri SpaceX-ovu dokumentaciju. Njihova specifična briga su transakcije između Muskovih kompanija: kad jedna kompanija plaća drugoj za usluge, a vlasnik je isti, teško je sa strane procijeniti je li cijena tržišna ili interesna. 

Zašto se detaljno prati SpaceX-ov IPO?

SpaceX-ov izlazak na burzu pratit će se kao barometar za cijeli val tehnoloških IPO-a koji se godinama najavljuje. Ako SpaceX prođe dobro, prozor se otvara i za OpenAI i Anthropic. Ako razočara, te kompanije morat će čekati neki bolji trenutak.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi