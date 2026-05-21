SpaceX objavio financije: prihodi rastu, gubitak je golem

SpaceX je objavio poslovne podatke koji prethode izlasku na burzu. Ono što piše nije priča o uspjehu, ali nije ni katastrofa. Usput, zna se koliko Anthropic plaća mjesečno za računalni kapacitet i koliko je odvojeno za sudske kazne za Grok

Nakon godina nagađanja, procurjelih procjena i zatvorenih rundi financiranja u kojima su ulagali isključivo odabrani, Muskova kompanija konačno je otkrila svoje papire. Oni pokazuju kompaniju koja svjesno troši više nego što zarađuje, s planom koji će burza tek procijeniti.

Bolji prihodi, dramatično lošiji rezultat

U 2025. godini SpaceX je ostvario prihode od 18,7 milijardi dolara, što je rast od 33 posto u odnosu na godinu prije. Za kompaniju koja lansira rakete i postavlja satelite, dakle za biznis koji nije platforma za dostavu hrane ili rezervacija tuđih automobila za taksiranje nego fizička infrastruktura u orbiti, takav rast izniman je po svim standardima. Istovremeno, neto gubitak iznosio je više od 4,9 milijardi dolara. Godinu ranije kompanija je bila u plusu: ostvarila je dobit od 791 milijun dolara. Kako je moguće da kompanija s boljim prihodima ima dramatično lošiji rezultat?

Odgovor leži u tome koji se troškovi promatraju. Kada novinari ili analitičari pišu o gubitku, obično misle na razliku između prihoda i svih troškova, uključujući investicije. SpaceX je u 2025. godini u infrastrukturu uložio 20,7 milijardi dolara, skoro dvostruko više nego godinu ranije, kada je capex iznosio 11,2 milijarde.

Prihod od Anthropica skoro kao od raketa Financijski detalji ugovora između Anthropica i xAI-a takodjer su postali su javni tkroz objavu prospekta. Anthropic će plaćati 1,25 milijardi dolara mjesečno za pristup podatkovnim centrima Colossus i Colossus 2 u Tennesseeu i Mississippiju, s ukupno više od 220.000 Nvidia GPU-ova i oko 300 megavata računalnog kapaciteta. Ugovor traje do svibnja 2029. Za prva dva mjeseca, svibanj i lipanj, dogovorena je snižena naknada dok se kapacitet puni. Obje strane mogu raskinuti ugovor uz 90 dana najave. Na godišnjoj razini iznos premašuje 15 milijardi dolara, skoro kao ukupni godišnji prihod SpaceX-a.

Capex je skraćenica od capital expenditure, što bi se moglo prevesti kao kapitalna ulaganja ili investicijski troškovi. To nije novac koji odlazi na plaće ili struju, to je novac koji odlazi na gradnju stvari koje će generirati prihod godinama unaprijed: sateliti, rakete, tvornice, podmorski kabeli, podatkovni centri. Kada kompanija gradi tvornicu, taj trošak knjiži se odmah, ali prihod dolazi tek kad ona počne raditi. Zato kompanije u fazi snažnog rasta često iskazuju gubitke koji ne govore ništa loše o zdravlju poslovanja.

Starlink nosi prihode, ali...

Nekad je SpaceX bio sinonim za lansiranja. Sada mu je pravi motor poslovanja Starlink, gdje pretplatnici plaćaju mjesečnu naknadu, a taj prihod čini sve veći dio ukupne financijske slike. Problem je što prosječna cijena po pretplatniku pada. Između 2023. i 2025. pala je za oko 18 posto, na otprilike 81 dolar mjesečno. Razlog je jednostavan: SpaceX ulazi na nova tržišta, Afriku, jugoistočnu Aziju, ruralne dijelove Latinske Amerike, gdje si korisnici ne mogu priuštiti premium cijene.

Što je xAI i zašto je u SpaceX-u

SpaceX nije samo rakete i sateliti. U konsolidiranom izvještaju, što znači u zbrojenom prikazu svih kompanija koje su pod istim krovom, nalaze se i X i xAI, Muskov laboratorij za razvoj umjetne inteligencije koji stoji iza chatbota Grok. SpaceX je xAI preuzeo početkom 2026, a xAI je prethodno već bio apsorbirao X. Sva tri entiteta sada su jedno poduzeće za potrebe financijskog izvještavanja. I X i xAI trenutno su u fazi intenzivnog ulaganja: X gubi korisnike i oglašivače, a xAI gradi modele i infrastrukturu koji ne generiraju veliki prihod. Oba vuku financijske rezultate prema dolje, čak i ako su lansiranja i Starlink sami po sebi profitabilni.

Znatan dio capex-a u 2025. godini otišao je upravo na razvoj umjetne inteligencije, što SpaceX eksplicitno navodi u prospektu. Radi se o GPU čipovima, podatkovnim centrima i svemu što je potrebno za treniranje i pogon modela u orbitalnoj i zemaljskoj infrastrukturi.

Tko kontrolira i tko preuzima rizik

Elon Musk ostaje dominantni dioničar i jedini donosi strateške odluke. To je i prednost i rizik. Prednost jer nema pritiska investitora koji traže profit po kvartalu. Rizik jer jedna osoba istovremeno vodi četiri kompanije, SpaceX, Tesla, xAI i X, a svaka od njih prolazi kroz intenzivnu fazu promjena.

Grok, faktor rizika SpaceX u svom IPO prospektu, između 36 stranica faktora rizika, otkriva da je rezervirao 530 milijuna dolara za pokriće mogućih troškova sudskih sporova, pravnih bitaka koje je tvrtka naslijedila preuzimanjem Muskovih kompanija za umjetnu inteligenciju i društvene mreže. Značajan dio te svote odnosi se na Grok: chatbot je predmet višestrukih istraga vezanih uz seksualizirane deepfake sadržaje, problem koji je eskalirao u siječnju i nije se smirie, a tužbe i istrage pokrenute su i u SAD-u i u Europi nakon što je Grok omogućio masovnu produkciju eksplicitnih lažnih sadržaja temeljenih na fotografijama stvarnih žena i djece. Ukratko: SpaceX ide na burzu s raketama i satelitima uz pola milijarde dolara odvojenog za štetu koju je napravio chatbot.

Kako piše Reuters, savjetnici koji upravljaju mirovinskim fondovima već su tražili od SEC-a, američkog regulatora tržišta vrijednosnih papira, da detaljno provjeri SpaceX-ovu dokumentaciju. Njihova specifična briga su transakcije između Muskovih kompanija: kad jedna kompanija plaća drugoj za usluge, a vlasnik je isti, teško je sa strane procijeniti je li cijena tržišna ili interesna.

Zašto se detaljno prati SpaceX-ov IPO?

SpaceX-ov izlazak na burzu pratit će se kao barometar za cijeli val tehnoloških IPO-a koji se godinama najavljuje. Ako SpaceX prođe dobro, prozor se otvara i za OpenAI i Anthropic. Ako razočara, te kompanije morat će čekati neki bolji trenutak.