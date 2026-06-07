SpaceX, od raketa do iznajmljvača tuđih čipova

Pošto je xAI u izradi AI modela zaostao za konkurencijom, prihod se traži drugdje, pa se skupu izgradnju podatkovnih centara pretvara u unaprijed osiguran posao iznajmljivanja računalne snage

Bug.hr nedjelja, 7. lipnja 2026. u 08:40
📷 BUG/AI
BUG/AI

Google je pristao plaćati SpaceX-u 920 milijuna dolara mjesečno za računalnu snagu, u sklopu ugovora o uslugama u oblaku koji traje do sredine 2029. Plaćanja teku od listopada ove godine do lipnja 2029., što prema podacima iz prijave iznosi oko 30 milijardi dolara.

SpaceX preko svojeg AI ogranka, nastalog spajanjem s xAI-jem u veljači, Googleu osigurava pristup Nvidijinim čipovima. Ugovor pokriva 110.000 grafičkih procesora, uz središnje procesore, memorijske čipove i ostale komponente. Prema kapacitetu Nvidijinih H200 čipova, riječ je o vjerojatno više od 100 megavata računalne snage, dovoljno da se u svakom trenutku napaja 75.000 domova.

Komplikacija je u rokovima

Ako SpaceX ne isporuči pristup čipovima do 30. rujna, Google ima pravo raskinuti ugovor, uz mjesec dana počeka. Obje strane mogu izaći i uz 90 dana otkaznog roka, ista odredba kakva stoji u ranijem Googleovu dogovoru s Anthropicom. Ovo je drugi takav ugovor s AI konkurentom u nekoliko tjedana.

Glasnogovornik Google Clouda potez je opisao kao premošćivanje kapaciteta. "Riječ je o kratkoročnom, pravovremenom dogovoru kojim osiguravamo premosnu snagu za rastuću potražnju za našom agentskom platformom Gemini Enterprise, koja je bila i veća nego što smo očekivali", stoji u priopćenju.

Zašto SpaceX iznajmljuje

xAI je u kodiranju zaostao za konkurencijom, pa se tvrtka, stara tek tri godine, kladi na infrastrukturu podatkovnih centara koju je izgradila u Memphisu u Tennesseeju, a sada širi u Mississippiju. Logika je financijska: prodaja računalne snage pretvara skupu izgradnju u siguran prihod, bez obzira na to hoće li vlastiti modeli ikad sustići konkurenciju. Ugovor s Googleom, koji je istodobno dioničar i kupac, unaprijed osigurava kupca za kapacitet koji se tek puni. Upravo se ta djelatnost ističe kao okosnica najavljene inicijalne javne ponude dionica, za koju broj zaprimljenih narudžbi premašuje raspoložive dionice.

Partneri i konkurenti

Odnos dvaju aktera istovremeno je suradnički i suparnički. SpaceX je ranije ove godine objavio da je Google krajem 2025. držao 6,11 posto udjela u tvrtki; nakon spajanja s xAI-jem, taj udio sada vjerojatno iznosi oko pet posto. Razgovori se vode i izvan računalstva: dvije su tvrtke raspravljale o lansiranju Googleovih testnih proizvoda za orbitalne podatkovne centre, dio inicijative koju Google naziva Project Suncatcher.

Preko AI ogranka SpaceX ima i dogovor sa startupom Cursor, koji mu daje pravo da tu firmu kupi za 60 milijardi dolara ili plati 10 milijardi naknade za raskid. Cursor i xAI već surađuju na računalnim resursima i kodiranju.

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