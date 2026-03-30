SpaceX priprema najveći IPO u povijesti, a Musk ide prema prvom bilijunu

Muskova svemirska kompanija SpaceX sprema se za podnošenje zahtjeva za inicijalnu javnu ponudu dionica, želi prikupiti do 75 milijardi dolara uz valuaciju od čak 1,75 bilijuna dolara

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 30. ožujka 2026. u 06:30

Američka svemirska kompanija SpaceX, pod vodstvom najbogatijeg čovjeka svijeta Elona Muska, priprema se za jednu od najiščekivanijih inicijalnih javnih ponuda dionica (IPO) u posljednje vrijeme. Potrebna "papirologija" za pokretanje tog postupka na američkim burzama mogla bi nadležnom regulatoru biti predana već ovoga ili sljedećega tjedna, a prema prvim informacijama mogao bi to lako biti jedan od najvećih IPO procesa u povijesti financijskih tržišta.

Cilj im je prikupiti do 75 milijardi dolara svježeg kapitala, što bi nadmašilo prethodni rekord Saudi Aramca od 29,4 milijarde dolara prikupljenih 2020. godine. Tvrtka planira burzovni debi svojih dionica u lipnju, a javno će biti ponuđeno vjerojatno samo oko 5% dionica tvrtke. Razmatra se i dijeljenje dionica u dvije klase, kako bi – u bilo kojem scenariju u budućnosti – Musk i njegov najuži krug ulagača zadržali operativnu kontrolu nad većinom glasova koje dionice nose.

Fokus na male ulagače

Prema izvorima bliskim kompaniji, Musk razmatra ponuditi čak 20-30% ukupne ponude dionica individualnim, odnosno malim ulagateljima. Ovakav potez predstavlja mnogo veći udio od uobičajenih 5 do 10 posto, koji se tradicionalno rezerviraju za male ulagatelje u velikim javnim ponudama na Wall Streetu, jer veliku većinu obično čine institucionalni investitori.

Glavni cilj ove strategije je iskoristiti bazu lojalnih obožavatelja i investitora kako bi se osigurala dugoročna stabilnost dionice nakon njezina izlaska na burzu. Vjeruje se da su mali ulagatelji, koji godinama prate rad tvrtke, manje skloni brzoj prodaji dionica radi kratkoročnog profita, što bi moglo spriječiti nagle oscilacije cijene odmah nakon uvrštenja. U proces su također uključene i velike banke poput Bank of America, Citigroupa, Goldman Sachsa, JPMorgan Chasea i Morgan Stanleyja.

Elonu status prvog bilijunaša?

SpaceX, u čijem sastavu je odnedavno i xAI, navodno cilja na tržišnu kapitalizaciju od oko 1,75 bilijuna dolara, što bi ga svrstalo među najvrijednije američke kompanije s dionicama u javnoj ponudi. S tom bi vrijednošću došao u top 10, prestigao Metu, Teslu, TSMC i Broadcom te se vjerojatno smjestio negdje iza Microsofta i Amazona (koji vrijede svaki preko dva bilijuna dolara).

Iako detalji ponude još nisu službeno finalizirani, najava investitorskih sastanaka u travnju sugerira da su pripreme u završnoj fazi. Analitičari ističu da će ovaj IPO biti ključni test za apetit tržišta kapitala, ali i potvrda dominantne pozicije SpaceX-a u novoj "svemirskoj ekonomiji". Dodatno, ostvarivanje ambicioznih planova za ovaj IPO moglo bi podići vrijednost imovine Elona Muska na više od – bilijun dolara. Trenutačno je on "težak" oko 800 milijardi dolara.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi