SpaceX priprema najveći IPO u povijesti, a Musk ide prema prvom bilijunu

Muskova svemirska kompanija SpaceX sprema se za podnošenje zahtjeva za inicijalnu javnu ponudu dionica, želi prikupiti do 75 milijardi dolara uz valuaciju od čak 1,75 bilijuna dolara

Američka svemirska kompanija SpaceX, pod vodstvom najbogatijeg čovjeka svijeta Elona Muska, priprema se za jednu od najiščekivanijih inicijalnih javnih ponuda dionica (IPO) u posljednje vrijeme. Potrebna "papirologija" za pokretanje tog postupka na američkim burzama mogla bi nadležnom regulatoru biti predana već ovoga ili sljedećega tjedna, a prema prvim informacijama mogao bi to lako biti jedan od najvećih IPO procesa u povijesti financijskih tržišta.

Cilj im je prikupiti do 75 milijardi dolara svježeg kapitala, što bi nadmašilo prethodni rekord Saudi Aramca od 29,4 milijarde dolara prikupljenih 2020. godine. Tvrtka planira burzovni debi svojih dionica u lipnju, a javno će biti ponuđeno vjerojatno samo oko 5% dionica tvrtke. Razmatra se i dijeljenje dionica u dvije klase, kako bi – u bilo kojem scenariju u budućnosti – Musk i njegov najuži krug ulagača zadržali operativnu kontrolu nad većinom glasova koje dionice nose.

Fokus na male ulagače

Prema izvorima bliskim kompaniji, Musk razmatra ponuditi čak 20-30% ukupne ponude dionica individualnim, odnosno malim ulagateljima. Ovakav potez predstavlja mnogo veći udio od uobičajenih 5 do 10 posto, koji se tradicionalno rezerviraju za male ulagatelje u velikim javnim ponudama na Wall Streetu, jer veliku većinu obično čine institucionalni investitori.

Glavni cilj ove strategije je iskoristiti bazu lojalnih obožavatelja i investitora kako bi se osigurala dugoročna stabilnost dionice nakon njezina izlaska na burzu. Vjeruje se da su mali ulagatelji, koji godinama prate rad tvrtke, manje skloni brzoj prodaji dionica radi kratkoročnog profita, što bi moglo spriječiti nagle oscilacije cijene odmah nakon uvrštenja. U proces su također uključene i velike banke poput Bank of America, Citigroupa, Goldman Sachsa, JPMorgan Chasea i Morgan Stanleyja.

Elonu status prvog bilijunaša?

SpaceX, u čijem sastavu je odnedavno i xAI, navodno cilja na tržišnu kapitalizaciju od oko 1,75 bilijuna dolara, što bi ga svrstalo među najvrijednije američke kompanije s dionicama u javnoj ponudi. S tom bi vrijednošću došao u top 10, prestigao Metu, Teslu, TSMC i Broadcom te se vjerojatno smjestio negdje iza Microsofta i Amazona (koji vrijede svaki preko dva bilijuna dolara).

Iako detalji ponude još nisu službeno finalizirani, najava investitorskih sastanaka u travnju sugerira da su pripreme u završnoj fazi. Analitičari ističu da će ovaj IPO biti ključni test za apetit tržišta kapitala, ali i potvrda dominantne pozicije SpaceX-a u novoj "svemirskoj ekonomiji". Dodatno, ostvarivanje ambicioznih planova za ovaj IPO moglo bi podići vrijednost imovine Elona Muska na više od – bilijun dolara. Trenutačno je on "težak" oko 800 milijardi dolara.