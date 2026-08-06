SpaceX više zarađuje od umjetne inteligencije nego od svemira

Prihodi AI odjela u godinu dana porasli su više od tri puta, ponajviše zahvaljujući ugovorima s Googleom i Anthropicom. Unatoč tome, najveći izvor prihoda SpaceX-a i dalje je Starlink

SpaceX je u proteklom kvartalu prvi put ostvario veće prihode od poslovanja povezanog s umjetnom inteligencijom nego od svoje svemirske djelatnosti. Prema kvartalnom financijskom izvješću tvrtke, AI odjel uprihodio je 2,6 milijardi dolara, što je više nego trostruko u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Kako prenose strani mediji, najveći dio tog rasta proizlazi iz ugovora koje je SpaceX posljednjih mjeseci sklopio s AI tvrtkama. U svibnju je dogovorena suradnja s Anthropicom, a u lipnju i s Googleom, kojima SpaceX pruža računalne kapacitete za razvoj modela umjetne inteligencije. Time je tvrtka ušla u izravnu konkurenciju pružateljima AI infrastrukture poput CoreWeavea.

Ipak, unatoč snažnom rastu prihoda, AI odjel još uvijek posluje s gubitkom. U proteklom kvartalu iznosio je 1,5 milijardi dolara, no ipak je nešto manji nego godinu ranije. Istodobno su kapitalna ulaganja porasla na 18,37 milijardi dolara, ponajviše zbog širenja računalne infrastrukture.

"Vjerujemo da gradimo AI računalne kapacitete velikih razmjera brže od bilo koga drugoga te značajno unapređujemo naše AI modele", izjavio je izvršni direktor SpaceX-a, Elon Musk, tijekom razgovora s ulagačima.

Iako je SpaceX najpoznatiji po raketama i svemirskim misijama, tvrtka je još u dokumentima za izlazak na burzu navela da najveći dio buduće vrijednosti očekuje upravo od umjetne inteligencije. Danas posluje kroz tri glavna segmenta - svemirsko poslovanje, umjetnu inteligenciju i internetsku uslugu Starlink. Najviše zarađuje Starlink, koji je u proteklom kvartalu uprihodio 4,2 milijardi dolara.