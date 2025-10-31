Span grupa bilježi rast prihoda i neto dobiti u devet mjeseci 2025.

EBITDA Span grupe nakon jednokratnih stavki porasla za 44 posto i iznosi 11,1 milijuna eura, a neto dobit porasla je za 112%

Span je objavio nerevidirane poslovne rezultate za 9 mjeseci 2025. godine. Ukupni prihodi Span Grupe iznose 181 milijun eura, što je porast od 31% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Poslovni prihodi rasli su 31% te iznose 180,1 milijun eura.

EBITDA prije jednokratnih stavki iznosi 11,2 milijuna eura i bilježi rast od 39 % u odnosu na 2024. godinu. EBITDA nakon jednokratnih stavki porasla je za 44% i iznosi 11,1 milijuna eura. Neto dobit Span Grupe u promatranom razdoblju iznosi 6,4 milijuna eura, što je rast od 112% u odnosu na isti period prošle godine.

Rast u Hrvatskoj

Udio prihoda koje je Span Grupa ostvarila na inozemnim tržištima iznosi 73%. Najznačajniji rast bilježi tržište Hrvatske. Ako pogledamo rast prihoda po segmentima poslovanja, najveći rast u devet mjeseci zabilježili su segmenti Infrastrukturne usluge, Cloud i Cyber Security (40%) te Upravljanje softverskom imovinom i licenciranje (33%).

Span je i u trećem kvartalu nastavio sa širenjem na nova tržišta u skladu sa strategijom širenja poslovanja na tržišta Južne, Centralne i Istočne Europe te središnje Azije. Nova povezana društva otvorena su u Rumunjskoj i Grčkoj, a za potrebe daljnjeg razvoja poslovanja i širenja izdana je u srpnju i Obveznica povezana s održivošću vrijednosti 25 milijuna eura.

"Postavili smo si ambiciozne ciljeve za 2025. i izuzetno mi je drago da se stvari pozitivno razvijaju, kako na strateškoj, tako i na operativnoj razini. Financijska sredstva prikupljena putem obveznice predstavljaju snažan poticaj za daljnji rast i potvrdu povjerenja investitora u ono što radimo i govorimo", istaknuo je Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana.

Ključni događaji kvartala

Span je prva hrvatska IT kompanija koja je izdala obveznicu povezanu s održivim poslovanjem. Kao nositelj takve obveznice, Span se obvezao do kraja rujna 2029. godine ostvariti dva ključna cilja koji odražavaju ESG usmjerenje kompanije: podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti putem edukacije 500 malih i srednjih poduzeća u vlastitom Span Centru kibernetičke sigurnosti te smanjenje apsolutnih emisija stakleničkih plinova opsega 1 i 2 za 22,5%.

U trećem kvartalu Span je dobio potvrdu za dvije nove Microsoftove napredne specijalizacije. Riječ je o specijalizacijama AI platform on Microsoft Azure i Copilot. Ove specijalizacije potvrda su rada i ekspertize Spanovih stručnjaka, odnosno potvrda uspješno odrađenih korisničkih projekata koji su temeljeni na razvoju i implementaciji naprednih AI rješenja.

Span Centar kibernetičke sigurnosti počeo je djelovati kao Ustanova za obrazovanje odraslih u kojoj će se izvoditi formalni i neformalni obrazovni programi u području kibernetičke sigurnosti. Razlika je u tome što će se od sada moći steći i formalne kvalifikacije priznate u hrvatskom sustavu obrazovanja. U tri godine postojanja, u Centru se educiralo više od dvije i pol tisuće polaznika, a obrazovni programi kontinuirano se osvježavaju i osmišljeni su tako da odgovaraju konkretnim potrebama organizacija i pojedinaca.