Span nastavlja s rastom prihoda, predložena dividenda od 1,35 eura po dionici

Poslovni prihodi Span Grupe u prvom kvartalu iznose 65,2 milijuna eura što je rast od 7% u odnosu na prvi kvartal 2025., dok je dobit u padu zbog dugoročnih ulaganja, kamata i tečajnih razlika

Bug.hr četvrtak, 30. travnja 2026. u 17:19

Span je objavio nerevidirane financijske rezultate za prvi kvartal 2026. godine. Ukupni prihodi Span Grupe iznose 65,3 milijuna eura, što je porast od 6% u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Poslovni prihodi rasli su 7% te iznose 65,2 milijuna eura.

EBITDA prije jednokratnih stavki iznosi 3,3 milijuna eura i bilježi pad od 20% u odnosu na prvi kvartal 2025. godine. EBITDA nakon jednokratnih stavki pala je za 17% i iznosi 3,3 milijuna eura. Smanjenje EBITDA-e na razini Grupe proizlazi iz aktivnosti vezanih uz širenje na nova tržišta, prvenstveno operativnih troškova otvaranja novih ureda, troškova plaća novozaposlenih timova, najma ureda, pravnih usluga i troškova promocije. Tijekom 2025. godine Span je otvorio ovisna društva na tržištima Poljske, Češke, Grčke, Rumunjske i Kazahstana.

Neto dobit Span Grupe u prvom kvartalu 2026. iznosi 1,4 milijuna eura, što je pad od 49% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Pad neto dobiti proizlazi iz niže razine EBITDA-e, uz dodatni utjecaj financijskog rezultata uslijed troškova kamata i tečajnih razlika.

Udio prihoda koje Grupa ostvaruje na inozemnim tržištima čini 92% ukupnih prihoda. Najznačajniji rast bilježe estonsko i slovensko tržište. Prema segmentima poslovanja u prvom kvartalu 2026., najveći postotni rast od 21% ostvario je segment Razvoj softvera i poslovnih rješenja.

"Kada smo 2025. krenuli u intenzivnije širenje na nova tržišta, znali smo da to zahtijeva značajna početna ulaganja, prvenstveno u razvoj operacija i iskusne ljude koji će taj proces voditi. Takvi iskoraci neminovno stvaraju pritisak na profitabilnost, no mi gledamo strateški i dugoročno. To je put kojim razvijamo Span u snažnu međunarodnu kompaniju", poručio je Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana.

Nikola Dujmović
Na sjednici Uprave održanoj 30. travnja 2026. godine usvojen je revidirani Godišnji izvještaj za 2025. godinu koji sadrži i nefinancijski izvještaj pisan prema ESRS smjernicama. Ukupni prihodi Span Grupe u 2025. godini iznosili su 232 milijuna eura, što je porast od 28% u odnosu na 2024. godinu. Poslovni prihodi porasli su za 29% te iznose 230,9 milijuna eura. EBITDA prije jednokratnih stavki iznosi 13,7 milijuna eura i veća je za 38% u odnosu na 2024. EBITDA nakon jednokratnih stavki u istom periodu bilježi rast od 47% te iznosi 13,5 milijuna eura. Ostvarena neto dobit iznosi 5,7 milijuna eura, što je povećanje od 68% u odnosu na 2024. godinu.

Također, usvojen je prijedlog odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende u iznosu od 1,35 eura po dionici.

