Span povećao prihode za 20 posto u prvih šest mjeseci

Prihodi Spana porasli su 20 posto u prvoj polovici godine, no dobit je znatno pala zbog ulaganja u širenje poslovanja i viših troškova financiranja

Span Grupa u prvoj je polovici 2026. ostvarila ukupne prihode od 141 milijun eura, što je 20 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. No, usprkos tome, tvrtka bilježi pad profitabilnosti, pri čemu je neto dobit smanjena za 70 posto na 1,5 milijuna eura, dok je EBITDA prije jednokratnih stavki pala 40 posto, na pet milijuna eura.

Iz Spana navode da je pad dobiti posljedica povećanih ulaganja u širenje poslovanja, razvoj operacija i stručnih timova, kao i viših troškova kamata povezanih s izdanim obveznicama.

Većina prihoda, odnosno 86 posto, ostvarena je na inozemnim tržištima, pri čemu su najveći rast zabilježile Poljska i Slovenija. Prema poslovnim segmentima, najveći rast prihoda ostvaren je u području upravljanja softverskom imovinom i licenciranja, koje je poraslo 28 posto. Slijede upravljanje servisima i tehnička podrška s rastom od devet posto te razvoj softvera i poslovnih rješenja sa šest posto.

"Znali smo da će širenje poslovanja i ulaganje u razvoj operacija i stručnih timova kratkoročno stvarati pritisak na rezultate, ali to su ulaganja koja moramo raditi želimo li dugoročno rasti. U industriji koja se mijenja iznimno brzo, ne prednjače oni koji čekaju već oni koji se razvijaju i grade kompetencije prije nego što ih tržište počne aktivno tražiti. Zato svjesno ulažemo u ljude, znanje i međunarodni razvoj poslovanja.“, izjavio je predsjednik Uprave Spana Nikola Dujmović.

Podsjetimo, tijekom prve polovice godine Span je stekao Microsoft Frontier Partner Badge, priznanje unutar Microsoftova AI Cloud Partner programa, te je odabran za sudjelovanje u programu EU Cybersecurity Reserve. Iz kompanije ističu da je riječ o inicijativi koja okuplja 47 pružatelja usluga kibernetičke sigurnosti iz Europske unije, a Span je jedina hrvatska tvrtka uključena u program.