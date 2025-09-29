SQ Capital ulaže tri milijuna eura u riječki Aestus i razvoj aplikacije Parra

U središtu investicije je aplikacija za eRačune koju već koristi gotovo tisuću poduzetnika, a omogućava izdavanje eRačuna, potpunu digitalizaciju poslovnih procesa te praćenje poslovanja u stvarnom vremenu

Bug.hr ponedjeljak, 29. rujna 2025. u 13:28
📷 Ivan Jurišić, Ivan Roje, Aleksandra Ignatoski, Dominik Lice
Ivan Jurišić, Ivan Roje, Aleksandra Ignatoski, Dominik Lice

Riječka kompanija Aestus osigurala je investiciju renomiranog domaćeg investicijskog društva SQ Capital vrijednu čak tri milijuna eura. Ova investicija je potpuno usmjerena na aktivnosti razvoja kompanije na hrvatskom tržištu, što ju čini još značajnijom jer Aestus, u vremenu kada mnoge tehnološke tvrtke traže izlaz na globalna tržišta, dokazuje da se vrhunska tehnologija i poslovni uspjeh mogu graditi s fokusom na domaće potrebe i probleme hrvatskih poduzetnika. SQ Capital, poznat po ulaganjima u fintech i softverska rješenja, prepoznao je potencijal Aestusove tehnologije i tima koji već deset godina uvodi inovacije u hrvatsko računovodstvo.

Sustav za eRačune

"Ulaganje u Aestus uklapa se u našu viziju jer je biznis koji je jako teško replicirati. Radi se o savršenom spoju tehnologije i usluge i na domaćem tržištu ne vidimo puno takvih kompanija. Kompanija je već postigla impresivan organski rast, a smatram da se ubrzanom primjenom tehnologija poput AI-ja Aestusovo poslovanje može samo dodatno skalirati. Dodatan argument za ovo ulaganje bilo je i skoro lansiranje aplikacije Parra, koja uskače na trend Fiskalizacije 2.0 kao iznimno kompetitivno i napredno rješenje", istaknuo je Ivan Jurišić, partner u SQ Capital.

U središtu investicije je aplikacija Parra, najnapredniji hrvatski sustav za eRačune koji već koristi gotovo tisuću mikro i malih poduzetnika. Parra prvenstveno omogućuje brzo i sigurno izdavanje eRačuna, ali s brojnim dodatnim mogućnostima i potpunu digitalizaciju poslovnih procesa te praćenje poslovanja u stvarnom vremenu. Primjerice, aplikacija će omogućiti brzu pretvorbu ponude u račun, slanje privitaka uz račun, bolje praćenje novčanog toka, otpremnice i putne naloge, evidenciju radnih sati te pregledne izvještaje po zaposleniku i plaćanja iz aplikacije. Velika prednost je i besplatna e-arhiva usklađena s novim zakonskim obvezama, dok većina konkurenata naplaćuje arhiviranje. Dio sredstava će se koristiti i za i daljnju ekspanziju - već u listopadu Aestus otvara nove urede u Zagrebu, a u studenom u Osijeku, čime jača prisutnost na domaćem tržištu i stvara dodatne prilike za zapošljavanje.

Rasterećenje poduzetnika od administracije

"Poduzetnici će uz Aestus biti potpuno rasterećeni briga o administraciji i moći će se fokusirati na svoju osnovnu djelatnost i uvođenje novih tehnologija poput umjetne inteligencije u svakodnevni rad. S ovom investicijom dodatno jačamo svoje kapacitete za ostvarenje tih ciljeva, a ona također služi i kao svojevrsna vanjska potvrda da smo na pravom putu. Odabrali smo SQ Capital jer dijelimo iste vrijednosti i viziju - oni razumiju domaće tržište, vjeruju u dugoročan razvoj tehnologije i pružaju nam podršku u svakom koraku rasta. Put do ove točke ne bi bio moguć bez našeg tima sastavljenog od vrhunskih stručnjaka koji dijeli zajedničke vrijednosti i predan je ustrajnom radu" izjavio je Ivan Roje, osnivač i direktor Aestusa i Parre.

Od skromnih početaka s pet zaposlenika i prvim ulaganjima financiranim osobnim sredstvima i kreditom, Aestus se prometnuo u jednu od najbrže rastućih domaćih tehnoloških kompanija. Trenutno broji skoro stotinu zaposlenika, od čega 70 posto čine žene. Kompanija je prepoznata i na konferenciji Infobip Shift, gdje je 2023. dobila nagradu "Best to Invest", a Aestusovi timovi svojim radom aktivno sudjeluju u procesu transformacije i digitalizacije domaćeg poduzetništva.



