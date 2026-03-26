Što je bilo krivo i zašto propada Zuckerbergov Reality Labs?

Meta je u jednom danu otpustila 700 ljudi, izgubila sudski spor zbog Instagrama i najavila menadžerima dioničke opcije vrijedne milijardu dolara. U metaverzumu bi sve ovo izgledalo kao fikcija. Nažalost, nije!

Ivan Podnar četvrtak, 26. ožujka 2026. u 08:30
📷 Freepik AI
Mark Zuckerberg je 28. listopada 2021. najavio da će metaverzum biti nasljednik mobilnog interneta, da će milijarda ljudi u njemu živjeti, raditi i kupovati i da će za to biti dovoljno pet do deset godina. Toga dana je preimenovao i tvrtku u Meta.

Brojke ne lažu

Pet godina kasnije, 25. ožujka 2026., Meta otpušta 700 zaposlenika. To je drugi krug otpuštanja ove godine, nakon što je u siječnju u Reality Labsu izgubilo posao više od tisuću ljudi, od tadašnjeg ukupnog broja od petnaest tisuća. Nisu izgubljeni samo ljudi. Zuckerbergov projekt Reality Labs od 2020. do kraja 2025. akumulirao je 83,6 milijardi dolara gubitaka, pri čemu je svaka godina bila gora od prethodne: 6,6 milijardi, 10,2 milijardi, 13,7 milijardi, 16,1 milijardi, 17,7 milijardi, 19,2 milijardi. Sve te brojke treba nabrojiti da se naglasi kako je već zarana bilo očito kako sve to vodi u propast.

VR ide dalje, ali ne onaj zamišljen

Ono što zapravo nikad do danas nije propalo je tehnologija. VR postoji od kasnih osamdesetih i postojat će i dulje od Reality Labsa. Oculus, kojeg je Meta kupila 2014. za dvije milijarde dolara, bio je pionir u kategoriji koja je imala budućnost, ali očito ne onu koju je zamislio Zuckerberg. A on je zamišljao nešto sasvim drugo: centraliziran, korporativno kontroliran Internet iznova rođen kao zatvorena platforma u vlasništvu jedne jedine kompanije. Nije slučajno da je u tom trenutku proglašenja nove dimenzije digitalnog svijeta i rebrendiranja trebalo i malo odvući pažnju: imidž kompanije se još oporavljao od skandala s Cambridge Analyticom, a bili su i pod kongresnom istragom.

Horizon Worlds: Gasi li se ili ne?

Horizon Worlds, platforma koja je trebala biti društveno središte novog interneta, dočekana je s podsmjehom, a kako i ne bi kad su avatari bili bez nogu. Zuckerberg je pokušavao groteskno ispeglati prve dojmove, na primjer, mačevao je s hologramom olimpijske prvakinje Lee Kiefer i opisivao kako će teleportacija između virtualnih svjetova biti "kao klik na link". Unatoč svim naporima silnog broja developera i novca koji je stajao iza toga, virtualni prostor nije bio ni intuitivan, ni ugodan, ni posebno tehnički impresivan. 

Dana 19. veljače 2026., Metin je tehnički direktor Andrew Bosworth u blogu "Our Renewed Focus in 2026" najavio strateško odvajanje Quest VR platforme od Horizon Worldsa, najavivši preusmjeravanje fokusa na mobilne uređaje, no bez konkretnih datuma gašenja. Prava bomba eksplodirala je 18. ožujka 2026., kada je Meta na svojim korisničkim forumima objavila precizan plan: Horizon Worlds i Events nestaju iz Quest trgovine već 31. ožujka, a 15. lipnja 2026. VR pristup platformi bit će potpuno ugašen. Reakcija zajednice bila je burna, pa je samo dan kasnije, 19. ožujka, Bosworth putem Instagram objavio potpuni obrat: "Odlučili smo da ćemo zadržati Horizon Worlds u VR-u." No euforija je kratko trajala — već sutradan, 20. ožujka, Meta je izdala pojašnjenje koje je sve vratilo na početak: postojeći VR svjetovi ostaju dostupni, ali razvoj novih VR igara i značajki se zaustavlja dok se sav inženjerski kapacitet preusmjerava na mobilnu verziju. Drugim riječima, Horizon Worlds na VR-u postao je projekt bez budućnosti — tehnički živ, ali bez stvarnog smjera.

Gazda gazduje

Financijska logika ovog projekta nikad nije bila jasna, iako su se gubici opisivali kao "investicija u budućnost". U Q4 2024. Reality Labs je svaki dolar prihoda koštao gotovo pet dolara troškova. Pa kako se onda moglo i dalje bacati pare u nešto što su mnogi doveli u sumnju?

Zuckerberg je to mogao raditi jer je Facebook, Instagram i WhatsApp tada generirao prihode koje nije imao gdje trošiti osim na eksperiment koji je on osobno zagovarao i koji ga je osobno zanimao. A mogao je jednostavno: Meta je kompanija u kojoj jedan čovjek, strukturom glasova koja mu daje gotovo apsolutnu kontrolu, može potrošiti devedeset milijardi dolara na projekt koji nikad nije imao tržišne temelje, a da ga nitko nema ovlasti zaustaviti. Investitori su prigovarali, ali Zuckerberg je gurao dalje. Analitičari su pisali, novinari pitali, zaposlenici se čudili na internim forumima, ali vizija je bila svetija od podataka.

Prateći hardver, Meta Quest Pro, izašao je 2022. po cijeni od 1.500 dolara i nije se prodavao kako se očekivalo. Ono što su podaci govorili, a što se ignoriralo: VR tržište ostalo je nišno. Meta je krajem 2024. kontrolirala 84% tržišta VR headsetova, 84% nečega što nije postalo masovnom potrošačkom kategorijom. Uzalud je Zuckerberg maštao da će igrači s Robloxa i Fortnitea htjeti skupi komad hardvera koji se mora nositi na glavi i koji uzrokuje mučninu kod dijela korisnika nakon dvadeset minuta korištenja.

Na Meta Connectu 2023. Zuckerberg nije izgovorio riječ "metaverse" u uvodnom govoru prvih pola sata. Kao da je već tada i njemu postalo pomalo jasno da treba napraviti neki PR zaokret pa je bez objašnjenja, bez jedne jedine rečenice u kojoj bi se reklo što je bilo krivo i zašto, lansirao novi hype: AI, Llama modeli, Meta AI asistenti u WhatsAppu, superinteligencija kao osobni asistent, nova vizija, novo napuhavanje.

Dan koji će se pamtiti

Dva događaja na dan otpuštanja, 25. ožujka 2026., zasjenila su samo otpuštanje. Dok je tih 700 ljudi saznalo za otkaz, porota u Los Angelesu proglasila je Metu odgovornom za štetu nanesenu mladoj korisnici zbog algoritamskog dizajna Instagrama. Suoptužen je i YouTube. Značajnije je to i od 700 sudbina jer je to presuda koja bi mogla otvoriti val tužbi protiv društvenih mreža.

Drugo, Meta je objavila novi dionički paket za šestero top menadžera: Andrewa Boswortha, Chrisa Coxa, Susan Li, Javiera Olivana, Dinu Powell McCormick i C. J. Mahoneya. Prema analizi Equilara, američke istraživačke tvrtke specijalizirane za analizu kompenzacija i dioničkih paketa, ako Meta dostigne najambiciozniji cilj i postane kompanija vrijedna devet bilijuna dolara do 2031.,  od današnjih 1,5 bilijuna, Bosworth, Cox i Olivan mogli bi svaki dobiti opcije vrijedne do 921 milijuna dolara. Li nešto manje: 161 milijun. To je prvi put od izlaska na burzu 2012. da je Meta dala izvršnim direktorima dioničke opcije.

Otpuštanja nisu kraj Reality Labsa. Ray-Ban naočale s AI asistentom jedini su proizvod koji je ikad pronašao kupce. Zuckerberg je i najavio da očekuje 2026. kao vrhunac gubitaka u Labsu, s postupnim smanjenjem od 2027. 

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi