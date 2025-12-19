Suradnja Hrvatskog Telekoma i Fine u segmentu razmjene e-računa

Hrvatski Telekom i Financijska agencija (Fina) sklopili su suradnju kojom poslovnim korisnicima omogućuju digitalizaciju financijskih procesa. Suradnja je usmjerena na osiguravanje sigurnosti, zakonske usklađenosti i razmjene e-računa, uz zadržavanje postojećih funkcija usluge HT EDI.

Digitalizacija poslovanja u Hrvatskoj prati zakonske zahtjeve, uključujući fiskalizaciju e-računa. Hrvatski Telekom ponudio je korisnicima rješenje usklađeno s regulatornim okvirima, pri čemu je Fina partner kao pružatelj usluga povjerenja i informacijskog posredništva. Korisnici HT EDI usluge i dalje imaju na raspolaganju funkcionalnosti poput kreiranja, slanja i primanja e-računa, digitalne arhive, korištenja bez ugovorne obveze, povezivanja s računovodstvenim servisima te web platforme i mobilne aplikacije za upravljanje računima uz korisničku podršku 24/7. Promotivna cijena mjesečne naknade i slanja računa vrijedi do 31. ožujka 2026. godine, dok Magenta korisnici ne plaćaju mjesečnu naknadu za HT EDI uslugu.

U pozadini sustava Fina osigurava razmjenu e-računa, fiskalizaciju i zakonsku usklađenost. Sve regulatorne i tehničke procese preuzima Hrvatski Telekom kroz integraciju s Finom, dok korisnici nastavljaju raditi u HT EDI sučelju uz integraciju servisa Fina e-Račun. Partnerstvo Hrvatskog Telekoma i Fine povezuje tehničku infrastrukturu i sustave sigurnosti. Korisnicima se omogućuje rješenje koje prati zakonodavstvo, čime se poslovni procesi digitaliziraju u skladu s potrebama korisnika.

Suradnja uključuje regulatornu sigurnost i usklađenost. Fina osigurava fiskalizaciju i prilagodbu zakonskim promjenama, dok Hrvatski Telekom upravlja procesima i osigurava skalabilnost sustava. Finina infrastruktura omogućuje obradu velikih volumena računa, uz korisničko iskustvo koje pruža HT.

"Suradnja HT-a i Fine donosi novu dimenziju digitalnog poslovanja u Hrvatskoj. Spoj telekomunikacijske inovativnosti i financijske pouzdanosti stvara rješenje koje je jednostavno, sigurno i potpuno usklađeno s propisima. Na ovaj način, Hrvatski Telekom korisnicima pruža cjelokupno fiskalizacijsko rješenje – premium fiskalnu blagajnu namijenjenu maloprodaji i svim oblicima neposredne naplate, uz brzu i pouzdanu obradu transakcija u skladu s F1 zahtjevima, dok moderna EDI platforma omogućuje slanje i primanje e-računa između poslovnih korisnika.", izjavila je Ivana Beli Oštarčević, direktorica Sektora za razvoj i upravljanje portfeljem usluga za poslovne korisnike u Hrvatskom Telekomu.

Hrvatski Telekom i Fina ovim partnerstvom sudjeluju u digitalnoj transformaciji gospodarskog sektora, pružajući poduzećima okvir za upravljanje e-računima. "Fina je već dugi niz godina pouzdan partner hrvatskih poduzeća u području digitalnih financijskih usluga. Naša uloga u ovom partnerstvu je osigurati najvišu razinu sigurnosti, zakonske usklađenosti i pouzdanosti u razmjeni e-računa i fiskalizaciji. Vjerujemo da zajedničkim rješenjem s Hrvatskim Telekomom korisnicima pružamo jednostavan, ali tehnološki napredan sustav koji im omogućuje da se fokusiraju na svoje poslovanje, dok mi preuzimamo brigu o regulatornim zahtjevima i sigurnosti. Naš cilj je da digitalizacija poslovnih procesa postane standard, a ne izazov.", izjavila je Andreja Kajtaz, direktorica Sektora digitalnih rješenja u Fini.