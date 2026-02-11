Svaki četvrti aktivni mobitel je - iPhone

Apple je u 2025. godini zadržao vodeću poziciju na globalnom tržištu mobitela, a prema najnovijoj analizi Counterpoint Researcha, svaki četvrti aktivni mobitel u svijetu bio je upravo - iPhone.

Naime, ovi podaci dolaze iz izvješća Smartphone Installed Base Tracker, koje mjeri broj uređaja koji su trenutačno u aktivnoj upotrebi. Za razliku od klasičnih prodajnih statistika, ova metrika uzima u obzir faktore poput zadržavanja korisnika, lojalnosti ekosustavu i dugovječnosti uređaja.

Prema tim podacima, Apple i Samsung jedini su proizvođači koji se nalaze u klubu s više od milijardu aktivnih uređaja, a zajedno čine 44 posto globalne aktivne instalirane baze u 2025. godini. Analitičari također ističu da je Apple u 2025. godini ostvario veći neto rast aktivnih uređaja nego sljedećih sedam najvećih proizvođača zajedno.

Foto: Counterpoint Research

Na trećem mjestu po broju aktivnih korisnika nalazi se Xiaomi, a slijede ga Oppo i Vivo. Riječ je o brendovima koji pokrivaju sve cjenovne segmente, tako da njihova popularnost ni ne čudi. Šesto mjesto zauzima Transsion Group (Tecno, itel i Infinix), zahvaljujući snažnom rastu na tržištima Bliskog istoka i Afrike te jugoistočne Azije.

Među osam vodećih još su i Huawei te Honor, koji sada premašuje 200 milijuna aktivnih uređaja, a tik nakon nalaze se Motorola i Realme.