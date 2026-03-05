Svi proizvođači mobitela osjete nestašicu RAM-a

Iako proizvođači mobitela za sada pokušavaju zadržati postojeće cijene uređaja, dugoročno bi poskupljenja mogla biti neizbježna

Matej Markovinović četvrtak, 5. ožujka 2026. u 10:10
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Proizvođači mobitela suočavaju se i dalje s rastućim problemom dostupnosti i cijene RAM-a, što bi u narednom razdoblju moglo dovesti i do poskupljenja mobitela. Upravo su na to upozorili predstavnici više tehnoloških tvrtki tijekom razgovora za The Verge na ovogodišnjem MWC-u u Barceloni.

Naime, prema riječima proizvođača, kriza na tržištu memorijskih čipova pogađa gotovo cijelu industriju, bez obzira na veličinu tvrtke. Iako neke tvrtke za sada uspijevaju zadržati postojeće cijene, dugoročno bi troškovi proizvodnje mogli dodatno porasti, a to će se onda prenijeti i na kupce.

Jedan od načina na koji proizvođači pokušavaju ublažiti pritisak jest povećanje proizvodnih količina u određenim segmentima tržišta. Angus Ng, direktor komunikacija i odnosa s javnošću u Xiaomiju, izjavio je za The Verge da razmatraju povećanje volumena prodaje, posebno u srednjem i ulaznom segmentu, kako bi na tim modelima smanjili troškove. Smanjivanje specifikacije flagshipa, kaže, ne dolazi u obzir.

Ono što još otežava situaciju je i to što proizvođači često ne znaju kolika će biti cijena RAM-a sve do trenutka isporuke. Kako navodi Kaiwei Tang, izvršni direktor i suosnivač tvrtke Light, dobavljači poput Foxconna nude memoriju bez unaprijed definirane cijene.

„Možete naručiti memoriju, ali vam ne kažu cijenu dok je ne pošalju. Dakle, to je kao trgovanje dionicama“, kaže Tang ističući da je onda moguće odbiti narudžbu, ali će u tom slučaju dobavljač jednostavno prodati memoriju nekome drugom.

U svakom slučaju, proizvođači još uvijek pokušavaju apsorbirati dio troškova, što smo vidjeli s globalnim predstavljanjem Xiaomija 17 i 17 Ultre koji su na europsko tržište stigli bez povećanja cijena. Ipak, ostaje pitanje koliko će dugo takav pristup biti održiv.  

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi