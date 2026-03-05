Svi proizvođači mobitela osjete nestašicu RAM-a

Proizvođači mobitela suočavaju se i dalje s rastućim problemom dostupnosti i cijene RAM-a, što bi u narednom razdoblju moglo dovesti i do poskupljenja mobitela. Upravo su na to upozorili predstavnici više tehnoloških tvrtki tijekom razgovora za The Verge na ovogodišnjem MWC-u u Barceloni.

Naime, prema riječima proizvođača, kriza na tržištu memorijskih čipova pogađa gotovo cijelu industriju, bez obzira na veličinu tvrtke. Iako neke tvrtke za sada uspijevaju zadržati postojeće cijene, dugoročno bi troškovi proizvodnje mogli dodatno porasti, a to će se onda prenijeti i na kupce.

Jedan od načina na koji proizvođači pokušavaju ublažiti pritisak jest povećanje proizvodnih količina u određenim segmentima tržišta. Angus Ng, direktor komunikacija i odnosa s javnošću u Xiaomiju, izjavio je za The Verge da razmatraju povećanje volumena prodaje, posebno u srednjem i ulaznom segmentu, kako bi na tim modelima smanjili troškove. Smanjivanje specifikacije flagshipa, kaže, ne dolazi u obzir.

Ono što još otežava situaciju je i to što proizvođači često ne znaju kolika će biti cijena RAM-a sve do trenutka isporuke. Kako navodi Kaiwei Tang, izvršni direktor i suosnivač tvrtke Light, dobavljači poput Foxconna nude memoriju bez unaprijed definirane cijene.

„Možete naručiti memoriju, ali vam ne kažu cijenu dok je ne pošalju. Dakle, to je kao trgovanje dionicama“, kaže Tang ističući da je onda moguće odbiti narudžbu, ali će u tom slučaju dobavljač jednostavno prodati memoriju nekome drugom.

U svakom slučaju, proizvođači još uvijek pokušavaju apsorbirati dio troškova, što smo vidjeli s globalnim predstavljanjem Xiaomija 17 i 17 Ultre koji su na europsko tržište stigli bez povećanja cijena. Ipak, ostaje pitanje koliko će dugo takav pristup biti održiv.