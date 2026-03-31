TCL službeno preuzeo dio Sonyjevog TV poslovanja

Sjedište nove, zajedničke tvrtke bit će u Tokiju, a početak rada planiran je za travanj 2027. godine

Nakon što je u siječnju potpisao neobvezujući sporazum o izdvajanja svog TV poslovanja, Sony je ovog petka službeno objavio da će TCL platiti oko 75,4 milijarde jena (više od 435 milijuna eura) za 51-postotni udio u novoj zajedničkoj tvrtki Bravia Inc., dok će Sony zadržati preostalih 49 posto.

Nova tvrtka preuzet će Sonyjevo poslovanje kućne zabave, uključujući istraživanje i razvoj, dizajn, proizvodnju i podršku za televizore, zaslone, projektore te audio i kućna kino rješenja. Sjedište Bravia Inc. bit će u Tokiju, a početak rada planiran je za travanj 2027. godine.

U okviru partnerstva, proizvodnja će se i dalje odvijati pod brendovima Sony i Bravia, no uz oslanjanje na TCL-ovu tehnologiju zaslona, proizvodne kapacitete i globalni lanac opskrbe. Time bi se, barem na papiru, mogla postići i niža cijena krajnjih proizvoda.

Sonyjev viši potpredsjednik Kenji Tanaka istaknuo je da je cilj partnerstva pružiti dodatnu vrijednost korisnicima i potaknuti daljnji rast u segmentu kućne zabave. Kao dio dogovora, TCL će preuzeti i Sonyjevu proizvodnu podružnicu u Maleziji, dok su pregovori o dodatnim akvizicijama još uvijek u tijeku.