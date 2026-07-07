Tektonski poremećaj u Microsoftu: Xbox otpušta 3.200 radnika i rješava se pet poznatih studija

Ono što smo nagovijestili u ponedjeljak ujutro Microsoft je potvrdio: rezanje oko 3 posto ukupne radne snage, odnosno oko 6.400 zaposlenika, no najveći udarac pretrpio je Xbox.

"Naše poslovanje danas nije zdravo"

Gaming divizija eliminirat će 3.200 radnih mjesta, što čini čak 20 posto njihovog ukupnog osoblja. Polovica tih otkaza podijeljena je odmah u ponedjeljak, dok će se ostatak provesti u idućih 12 mjeseci. "Naše poslovanje danas nije zdravo. Xbox posluje s maržama koje su tri do deset puta niže od usporedivih tvrtki. Moramo resetirati Xbox", navela je Asha Sharma, izvršna direktorica Xboxa, u dopisu zaposlenicima.

Kompanija se bori s drastičnim padom prihoda, slabom prodajom hardvera i krizom na tržištu poluvodiča, zbog čega su troškovi memorije i pohrane skočili u nebo. Unatoč akviziciji Activision Blizzarda teškoj 69 milijardi dolara, Xbox je gubio 64 centa na svaki investirani dolar.

Studiji na prodaju

Kao dio strategije smanjenja troškova i fokusiranja na megaprojekte poput Minecrafta, Fallouta i The Elder Scrollsa, Xbox je odlučio prekinuti vlasništvo nad pet poznatih razvojnih studija koje je svojevremeno kupio bivši šef Phil Spencer. Ninja Theory (Hellblade) i Undead Labs (State of Decay) bit će prodani neimenovanim kupcima, a oba studija nastavljaju raditi na svojim trenutnim projektima u suradnji s Xboxom. Double Fine (Psychonauts) i Compulsion Games (South of Midnight) odvajaju se od Microsofta i vraćaju u privatno vlasništvo svojih osnivača, uz početna sredstva za samostalan rad i zadržavanje svih prava na vlastito intelektualno vlasništvo. Za Arkane Studios (Blade) pokreće se proces konzultacija u Lyonu radi potencijalne prodaje ili odvajanja studija, a zbog strožih francuskih zakona o radu taj će proces trajati duže.

Iz Xboxa napominju kako nijedan službeno najavljeni projekt neće biti otkazan, no unutar preostalih studija, uključujući ZeniMax, provest će se duboki rezovi kako bi se smanjili slojevi menadžmenta.

Krivac je AI, ali poslove ne preuzima AI

Izvan gaming divizije, preostalih 3.200 otkaza u Microsoftu uglavnom je pogodilo odjele komercijalne prodaje. Glavni razlog za ove rezove su golema ulaganja u podatkovne centre koji pokreću umjetnu inteligenciju, što je prisililo kompaniju na mjere štednje u drugim segmentima.

Glavna direktorica za ljudske resurse, Amy Coleman, naglasila je da tehnološke promjene i AI mijenjaju način na koji se posao obavlja, ali je ujedno poslala i izravnu poruku radnicima: "Želim biti direktna, pozicije koje se danas ukidaju ne zamjenjuje AI. Istovremeno, istina je da AI mijenja način na koji se posao radi", izjavila je Coleman.

Coleman je također upozorila da je ovo tek početak te da će i drugi odjeli unutar Microsofta vjerojatno morati proći kroz slična restrukturiranja u nadolazećem razdoblju. Kompanija je dio otkaza pokušala ublažiti programom prijevremenog dobrovoljnog umirovljenja, u kojem je sudjelovalo više od trećine radnika u SAD-u.