Tektonski poremećaj u Microsoftu: Xbox otpušta 3.200 radnika i rješava se pet poznatih studija

U sklopu masovnog restrukturiranja kompanije, Microsoft planira ugasiti ukupno 6.400 radnih mjesta, od čega polovica otpada na gaming diviziju

Ivan Podnar utorak, 7. srpnja 2026. u 08:17
📷 BUG/AI
BUG/AI

Ono što smo nagovijestili u ponedjeljak ujutro Microsoft je potvrdio: rezanje oko 3 posto ukupne radne snage, odnosno oko 6.400 zaposlenika, no najveći udarac pretrpio je Xbox.

"Naše poslovanje danas nije zdravo"

Gaming divizija eliminirat će 3.200 radnih mjesta, što čini čak 20 posto njihovog ukupnog osoblja. Polovica tih otkaza podijeljena je odmah u ponedjeljak, dok će se ostatak provesti u idućih 12 mjeseci. "Naše poslovanje danas nije zdravo. Xbox posluje s maržama koje su tri do deset puta niže od usporedivih tvrtki. Moramo resetirati Xbox", navela je Asha Sharma, izvršna direktorica Xboxa, u dopisu zaposlenicima.

Kompanija se bori s drastičnim padom prihoda, slabom prodajom hardvera i krizom na tržištu poluvodiča, zbog čega su troškovi memorije i pohrane skočili u nebo. Unatoč akviziciji Activision Blizzarda teškoj 69 milijardi dolara, Xbox je gubio 64 centa na svaki investirani dolar.

Studiji na prodaju

Kao dio strategije smanjenja troškova i fokusiranja na megaprojekte poput Minecrafta, Fallouta i The Elder Scrollsa, Xbox je odlučio prekinuti vlasništvo nad pet poznatih razvojnih studija koje je svojevremeno kupio bivši šef Phil Spencer. Ninja Theory (Hellblade) i Undead Labs (State of Decay) bit će prodani neimenovanim kupcima, a oba studija nastavljaju raditi na svojim trenutnim projektima u suradnji s Xboxom. Double Fine (Psychonauts) i Compulsion Games (South of Midnight) odvajaju se od Microsofta i vraćaju u privatno vlasništvo svojih osnivača, uz početna sredstva za samostalan rad i zadržavanje svih prava na vlastito intelektualno vlasništvo. Za Arkane Studios (Blade) pokreće se proces konzultacija u Lyonu radi potencijalne prodaje ili odvajanja studija, a zbog strožih francuskih zakona o radu taj će proces trajati duže.

Iz Xboxa napominju kako nijedan službeno najavljeni projekt neće biti otkazan, no unutar preostalih studija, uključujući ZeniMax, provest će se duboki rezovi kako bi se smanjili slojevi menadžmenta.

Krivac je AI, ali poslove ne preuzima AI

Izvan gaming divizije, preostalih 3.200 otkaza u Microsoftu uglavnom je pogodilo odjele komercijalne prodaje. Glavni razlog za ove rezove su golema ulaganja u podatkovne centre koji pokreću umjetnu inteligenciju, što je prisililo kompaniju na mjere štednje u drugim segmentima.

Glavna direktorica za ljudske resurse, Amy Coleman, naglasila je da tehnološke promjene i AI mijenjaju način na koji se posao obavlja, ali je ujedno poslala i izravnu poruku radnicima: "Želim biti direktna, pozicije koje se danas ukidaju ne zamjenjuje AI. Istovremeno, istina je da AI mijenja način na koji se posao radi", izjavila je Coleman.

Coleman je također upozorila da je ovo tek početak te da će i drugi odjeli unutar Microsofta vjerojatno morati proći kroz slična restrukturiranja u nadolazećem razdoblju. Kompanija je dio otkaza pokušala ublažiti programom prijevremenog dobrovoljnog umirovljenja, u kojem je sudjelovalo više od trećine radnika u SAD-u.

 

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Najmoćniji model iz Q Meta linije.

Akcija

KEF Q11 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® zvucnickom jedinicom s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih vibracija te tako osigurava cist, prirodan i izbalansiran zvuk.

Kupi

Prostrano 3D iskustvo Dolby Atmosa.

Akcija

SONOS BEAM Gen 2

Od glazbe do filmova, najnovija generacija Beama obogacuje svu vašu zabavu mocnim i preciznim zvukom od zida do zida.

579 € 489 € Kupi

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi