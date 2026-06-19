Trump: Apple i Intel postigli dogovor o proizvodnji čipova

Iako se ni Apple ni Intel nisu još oglasili o suradnji, Donald Trump tvrdi da je već sve riješeno i da je dogovor postignut

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na Truth Socialu da su Apple i Intel postigli dogovor prema kojem će Intel dizajnirati i proizvoditi čipove za tvrtku iz Cupertina. Iako zasad nema službene potvrde ni od Applea ni od Intela, Trumpove tvrdnje podudaraju se s ranijim glasinama prema kojima Apple razmatra povratak Intela u svoj opskrbni lanac.

Takav potez omogućio bi Appleu smanjenje ovisnosti o tajvanskom proizvođaču TSMC-u, koji trenutačno proizvodi većinu čipova za iPhonee, Macove i iPade. Zbog snažnog rasta potražnje za AI čipovima, TSMC se suočava s velikim pritiskom na proizvodne kapacitete, pri čemu se Apple za dostupne proizvodne linije natječe s tvrtkama poput Nvidije i AMD-a.

Za Intel bi potencijalni ugovor predstavljao značajan poslovni uspjeh nakon nekoliko zahtjevnih godina. Tvrtka je nedavno predstavila novu proizvodnu tehnologiju 18A te nastoji ojačati svoju poziciju na tržištu poluvodiča i usluga proizvodnje čipova za druge tvrtke.

Mogući dogovor predstavljao bi i političku pobjedu za aktualnu američku administraciju. Premještanje proizvodnje čipova u SAD značilo bi nova radna mjesta i ulaganja, ali i manju ovisnost o Kini i Tajvanu.