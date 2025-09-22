Trump iznenadio: Ellison, Murdoch i Dell mogli bi preuzeti TikTok

Nedugo nakon što je još jednom produljio rok za prelazak TikToka iz kineskih u američke ruke, predsjednik SAD-a u televizijskom je intervjuu najavio i tko bi novi vlasnici mogli biti

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je izvršni direktor Della, Michael Dell, dio konzorcija koji namjerava preuzeti američke operacije TikToka. U razgovoru za Fox News ovoga vikenda izjavio je da je i osnivač Oraclea, Larry Ellison, jedan od ponuditelja koji bi trebao ući u taj posao, potvrđujući time ranije izjave svoje glasnogovornice Karoline Leavitt. Da bi najava bila još neobičnija, Trump je natuknuo i da bi se toj grupi mogao pridružiti i Lachlan Murdoch, nasljednik medijskog carstva Ruperta Murdocha, koji inače u posljednje vrijeme s njim nije u pretjerano prisnim odnosima.

Američka kontrola nad poslovanjem

Glasnogovornica Bijele kuće krajem prošlog tjedna objavila je da su SAD i Kina finalizirali dogovor o prodaji američkog dijela poslovanja aplikacije TikTok, da je sada najbogatiji čovjek svijeta uključen u cijeli proces te da će prema sporazumu algoritam aplikacije biti pod američkom kontrolom. Sav promet te društvene mreže unutar SAD-a već je ionako smješten na Oracleovim uslugama u oblaku.

Prema najavama, postignuti dogovor znači da će američko poslovanje TikToka uskoro, nakon više odgađanja krajnjeg roka, biti u većinskom američkom vlasništvu, a američki građani (predstavnici novih vlasnika i vladajućih) zauzimat će šest od sedam mjesta u upravnom odboru kompanije.

Za sada nije jasno hoće li Dellova uključenost biti realizirana preko financijske institucije BDT & MSD Partners, koja od 2009. ulaže u ime osnivača Dell Technologiesa, njegove obitelji i drugih investitora, ili je u dogovor uključena i sama tvrtka Dell. Oko Murdochove umiješanosti u dogovor također nema dodatnih pojedinosti, no utjecaj medijskog magnata, vlasnika Fox Newsa, Wall Street Journala i New York Posta otvara brojna dodatna pitanja o utjecaju konzervativne struje unutar SAD-a na oblikovanje medijskog narativa kroz algoritme TikToka. CNN je objavio tek da će obitelj Murdoch u posao ući putem svojeg medijskog koncerna Fox.

Trump on the TikTok deal: "A man named Lachlan is involved. Lachlan Murdoch ... Rupert is probably gonna be in the group." pic.twitter.com/Ox6SqWwbHT — Aaron Rupar (@atrupar) September 21, 2025

Američki zakon, donesen još u vrijeme Bidenove administracije, nalaže TikTokovom aktualnom vlasniku ByteDanceu da pronađe američkog kupca za poslovanje u SAD-u zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. Trump je krajnji rok odgađao više puta, a trenutačno je kao zadnji datum za taj prijenos upravljanja i vlasništva postavljen na 16. prosinca.