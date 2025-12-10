Trump odobrio Nvidiji prodaju naprednijih AI čipova Kini, ali uz stroga ograničenja

Washington je popustio pa tako Nvidia smije prodavati H200 samo odabranim kineskim kupcima i uz carinu od 25 posto

SAD je djelomično ublažio zabranu izvoza naprednih AI čipova u Kinu. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da Nvidia smije prodavati svoje moćnije H200 čipove kineskim kupcima, no isključivo onima koje odobre američke vlasti i uz obveznu 25-postotnu izvoznu carinu.

Naime, H200 je drugi najjači model u Nvidijinoj ponudi i predstavlja značajan tehnološki iskorak u odnosu na H20, koji je do sada bio jedini legalno dostupan čip za kinesko tržište. Prema procjenama, H200 je i do šest puta brži od H20 u pojedinim AI zadacima, što će odabrani kineski kupci dobro moći iskoristiti.

Međutim, najnapredniji Nvidijin AI čip, Blackwell B200, i dalje ostaje zabranjen za službeni izvoz kineskim tvrtkama. Usprkos tome, brojna izvješća ukazuju da je više od milijardu dolara vrijednih B200 čipova već stiglo u Kinu preko crnog tržišta.

Iako kineske tvrtke sada mogu legalno kupovati snažnije Nvidijine AI čipove, pitanje je koliko će ih zaista uzeti, jer Peking već dulje vrijeme potiče smanjivanje ovisnosti o američkoj tehnologiji. Huawei paralelno ubrzano razvija vlastite AI čipove, no analitičari sumnjaju da može brzo nadoknaditi zaostatak za Nvidijom i AMD-om.