Trump ugostio šefove najvećih tehnoloških kompanija: Obećane stotine milijardi za AI u Americi

Predsjednik Trump okupio je čelnike Silicijske doline na večeri posvećenoj umjetnoj inteligenciji. Zuckerberg, Cook, Altman i drugi obećali su goleme investicije u SAD, a Trump im je zauzvrat ponudio regulatorne olakšice i energetsku podršku

Bug.hr subota, 6. rujna 2025. u 04:39
📷 YouTube
YouTube

U Bijeloj kući održana je večera na kojoj je predsjednik Donald Trump okupio sam vrh američke tehnološke industrije, a glavna tema bila je budućnost umjetne inteligencije u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako prenosi Yahoo! Finance, čelnici najvećih svjetskih kompanija, uključujući Marka Zuckerberga iz Mete i Tima Cooka iz Applea, iskoristili su priliku da najave značajno povećanje ulaganja u AI, ističući produbljivanje odnosa između Trumpove administracije i Silicijske doline.

U svojim uvodnim riječima, Trump se osvrnuo na jedan od ključnih izazova za tehnološke kompanije: osiguravanje dovoljne količine električne energije za podatkovne centre koji su temelj AI revolucije.

"Maksimalno vam olakšavamo pristup električnim kapacitetima i dobivanje potrebnih dozvola", poručio je Trump okupljenima u Državnoj blagovaonici Bijele kuće.

Večera u četvrtak predstavljala je rijetko okupljanje najutjecajnijih direktora i osnivača tehnoloških divova, koji se svi natječu za prednost u rastućem polju umjetne inteligencije. Među uzvanicima su bili i Sam Altman iz OpenAI, Sundar Pichai i suosnivač Sergey Brin iz Alphabeta te Satya Nadella i Bill Gates iz Microsofta (Elon Musk je navodno bio pozvan, ali nije se pojavio).

Predsjednik je tijekom večere pozivao svakog od izvršnih direktora da predstavi svoje planove. Lideri su redom isticali svoja nastojanja za širenjem poslovanja u SAD-u, izražavajući zahvalnost na politikama administracije koje, prema njihovom mišljenju, jačaju napore u razvoju AI-ja. Trump je prvi dao riječ Marku Zuckerbergu.

"Sve kompanije koje su ovdje prisutne ulažu ogromna sredstva u našu zemlju kako bi izgradile podatkovne centre i infrastrukturu za pokretanje sljedećeg vala inovacija", rekao je CEO Mete. Na izravno pitanje predsjednika o kolikom se iznosu radi, Zuckerberg je odgovorio: "Najmanje 600 milijardi dolara do 2028. godine."

"To je jako puno", komentirao je Trump, koji je nedavno pohvalio i Metin masivni podatkovni centar vrijedan 50 milijardi dolara koji se gradi u Louisiani.



