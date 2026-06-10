Tržište mobitela usporava, očekuje se pad proizvodnje od čak 16,2 posto

Zbog smanjene potražnje, analitička kuća TrendForce predviđa da će proizvodnja mobitela u 2026. značajno pasti

Globalno tržište mobitela opet je u problemima, a analitička kuća TrendForce upozorava da bi 2026. godina mogla donijeti značajan pad proizvodnje.

Naime, prema najnovijim podacima TrendForcea, u prva tri mjeseca ove godine proizvedeno je 284 milijuna mobitela, što je za 1,7 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. Iako rast cijena memorije zasad nije snažno pogodio proizvođače, razlog tome su zalihe jeftinijih čipova koje su postupno pri kraju.

Za cijelu 2026. godinu prognoza je vidljivo pesimističnija. TrendForce procjenjuje da će biti proizvedeno oko 1,051 mlrd. mobitela, odnosno 16,2 posto manje nego prošle godine. Ako cijene memorijskih komponenti nastave rasti, proizvođači bi mogli biti prisiljeni dodatno podizati maloprodajne cijene, što bi moglo uzrokovati još veći pad potražnje.

Foto: TrendForce

Najveći proizvođač u prvom kvartalu bio je Samsung sa 62,6 milijuna proizvedenih uređaja, što predstavlja rast od 2,3 posto u odnosu na godinu ranije. Tvrtka je povećala proizvodnju zbog predstavljanja serije Galaxy S26 početkom godine.

Na drugom mjestu nalazi se Apple sa 60,2 milijuna proizvedenih iPhonea i rastom od 19,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Snažna potražnja za modelom iPhone 17e pridonijela je tom rezultatu, a TrendForce smatra da će Apple zahvaljujući visokim profitnim maržama nastaviti širiti svoj tržišni udio.

Prvih pet proizvođača zaključuju Oppo s 29,5 milijuna, Xiaomi s 26 milijuna i Vivo s 22 milijuna proizvedenih uređaja, dok je Transsion (Infinix, Itel, Tecno) s 19,8 milijuna mobitela ostao na šestom mjestu.

Cijelo izvješće TrendForcea dostupno je ovdje.