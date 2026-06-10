Tržište mobitela usporava, očekuje se pad proizvodnje od čak 16,2 posto

Zbog smanjene potražnje, analitička kuća TrendForce predviđa da će proizvodnja mobitela u 2026. značajno pasti

Matej Markovinović srijeda, 10. lipnja 2026. u 13:05
📷 Foto: Bug/AI
Foto: Bug/AI

Globalno tržište mobitela opet je u problemima, a analitička kuća TrendForce upozorava da bi 2026. godina mogla donijeti značajan pad proizvodnje.

Naime, prema najnovijim podacima TrendForcea, u prva tri mjeseca ove godine proizvedeno je 284 milijuna mobitela, što je za 1,7 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. Iako rast cijena memorije zasad nije snažno pogodio proizvođače, razlog tome su zalihe jeftinijih čipova koje su postupno pri kraju.

Za cijelu 2026. godinu prognoza je vidljivo pesimističnija. TrendForce procjenjuje da će biti proizvedeno oko 1,051 mlrd. mobitela, odnosno 16,2 posto manje nego prošle godine. Ako cijene memorijskih komponenti nastave rasti, proizvođači bi mogli biti prisiljeni dodatno podizati maloprodajne cijene, što bi moglo uzrokovati još veći pad potražnje.

📷 Foto: TrendForce
Foto: TrendForce

Najveći proizvođač u prvom kvartalu bio je Samsung sa 62,6 milijuna proizvedenih uređaja, što predstavlja rast od 2,3 posto u odnosu na godinu ranije. Tvrtka je povećala proizvodnju zbog predstavljanja serije Galaxy S26 početkom godine.

Na drugom mjestu nalazi se Apple sa 60,2 milijuna proizvedenih iPhonea i rastom od 19,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Snažna potražnja za modelom iPhone 17e pridonijela je tom rezultatu, a TrendForce smatra da će Apple zahvaljujući visokim profitnim maržama nastaviti širiti svoj tržišni udio.

Prvih pet proizvođača zaključuju Oppo s 29,5 milijuna, Xiaomi s 26 milijuna i Vivo s 22 milijuna proizvedenih uređaja, dok je Transsion (Infinix, Itel, Tecno) s 19,8 milijuna mobitela ostao na šestom mjestu. 

Cijelo izvješće TrendForcea dostupno je ovdje.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi