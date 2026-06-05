TSMC ne uspijeva pratiti potražnju za AI čipovima

Izvršni direktor TSMC-a priznao je da ne mogu isporučiti sve tražene količine čipova. Potražnja kupaca je, kako kaže, prevelika

Globalna potražnja za AI čipovima nastavlja rasti rekordnim tempom, a posljedice sve više osjećaju i najveći proizvođači poluvodiča. Među njima je i TSMC, najveća svjetska tvrtka za proizvodnju čipova po narudžbi, koja priznaje da se suočava s izazovima u zadovoljavanju potreba svojih kupaca.

Kako prenosi Reuters, izvršni direktor TSMC-a, C.C. Wei, izjavio je nakon sastanka s dioničarima da je potražnja za čipovima iznimno visoka te da tvrtka trenutačno može isporučiti samo ograničene količine.

“Potražnja kupaca je toliko velika da možemo podržati samo određenu količinu. Dajemo sve od sebe kako TSMC ne bi postao usko grlo u opskrbnom lancu“, poručio je Wei.

Nagli rast primjene AI-a već je stvorio pritisak na tržište memorijskih čipova, pa se očekuje da će nestašica RAM-a i NAND Flash memorije potrajati još godinama. AI boom istovremeno snažno povećava potražnju za poluvodičima, a prema istraživanju Deloittea, tržište čipova moglo bi do 2027. godine dosegnuti vrijednost od bilijun dolara.

Iako je Wei rekao da bi volio povećati cijene TSMC-ovih usluga, istaknuo je da tvrtka ne planira nagla poskupljenja poput onih koja su posljednjih godina pogodila tržište memorijskih čipova i SSD-ova.