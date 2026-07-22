TSMC planira povećati cijene čipova u 2027.

Poskupljenje će obuhvatiti i najnaprednije i starije proizvodne procese, što će se sljedeće godine odraziti na cijene mobitela, laptopa i drugih elektroničkih uređaja

Najveći svjetski proizvođač čipova po narudžbi, TSMC, navodno planira tijekom 2027. godine povećati cijene svojih proizvodnih procesa za do 10 posto. Prema pisanju azijskog Nikkeija, taj bi potez mogao povećati troškove proizvodnje čipova za tvrtke poput Applea, Nvidije, Qualcomma, AMD-a i Intela, što će se zasigurno odraziti i na krajnje proizvode.

Kako se navodi, cijene TSMC-ovih najnaprednijih proizvodnih procesa porast će između pet i deset posto, ovisno o vrsti čipa i kupcu. To znači da će budući čipseti za mobitele biti skuplji, a povećanje cijena vjerojatno će se odraziti i na tablete, prijenosna računala, pametne satove i druge uređaje.

No, loša je vijest da povećanje cijena neće zahvatiti samo najmodernije proizvodne procese poput 2-nanometarskog, već i takozvane zrele procese od 12, 16 i 28 nanometara, koji se i dalje široko koriste u brojnim elektroničkim komponentama.

TSMC povećanje cijena pripisuje rastu troškova sirovina i proizvodne opreme, ali i velikim ulaganjima u izgradnju novih tvornica izvan Tajvana. Iako bi nove cijene trebale stupiti na snagu početkom 2027. godine, potrošači će njihove posljedice vjerojatno osjetiti tek nekoliko mjeseci kasnije, kada na tržište stignu prvi uređaji s čipovima proizvedenima po višim cijenama.