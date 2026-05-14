TSMC predviđa da će tržište čipova zbog AI-a dosegnuti 1,5 bilijuna dolara

Više od polovice ukupnog tržišta odnosit će se na AI, dok će mobiteli činiti 20 posto tržišta, a automobilska industrija oko 10 posto

TSMC procjenjuje da će globalno tržište poluvodiča do 2030. godine dosegnuti vrijednost veću od 1,5 bilijuna dolara, prvenstveno zahvaljujući rastu potražnje za čipovima namijenjenima umjetnoj inteligenciji. Kako prenosi Reuters, riječ je o značajnom povećanju u odnosu na raniju procjenu od jednog bilijuna dolara.

Kako prenosi Reuters, podaci koje je TSMC dostavio investitorima pokazuje da će se više od polovice ukupnog tržišta, odnosno oko 55 posto, odnositi na AI i druge sustave visokih performansi. Mobiteli će činiti oko 20 posto tržišta, dok će automobilska industrija sudjelovati s približno 10 posto.

Iz TSMC-a navode i da će potražnja za waferima za AI akceleratore ove godine biti čak 11 puta veća nego 2022. godine, što pokazuje koliko je brzo umjetna inteligencija postala jedan od ključnih pokretača tehnološke industrije.

Upravo zbog svega rečenog TSMC širi svoje proizvodne kapacitete. Trenutno proizvode 4-nanometarske čipove u svojem pogonu u Arizoni, koji je financijski podržan s 6,6 milijardi dolara američkih državnih potpora. U planu su i nove tvornice te prelazak na naprednije 3-nanometarske i 2-nanometarske proizvodne procese.

Tvrtka paralelno ulaže i u proizvodne pogone u Japanu i Njemačkoj. Japanska tvornica trenutno proizvodi 22 i 28-nanometarske čipove, uglavnom za automobilsku industriju i energetski učinkovite komponente, dok se u budućnosti planira i proizvodnja 3-nanometarskih čipova.

Njemački pogon također će se u početku fokusirati na 22 i 28-nanometarske procese, uz kasnije proširenje na 16 i 12-nanometarske tehnologije.