Tvorac popularne Roombe, iRobot, proglasio bankrot, preuzimaju ga Kinezi

Kompanija poznata po revoluciji u čišćenju doma i pionir kućne robotike suočava se s financijskim kolapsom nakon više godina dominacije na tržištu robotskih usisavača

Američka tehnološka tvrtka iRobot, globalno poznata kao vlasnik popularnih robotskih usisavača Roomba, službeno je podnijela zahtjev za stečaj. Taj potez označava dramatičan preokret za kompaniju koja je desetljećima bila sinonim za automatizirano čišćenje kućanstava i pionir u sektoru potrošačke robotike.

Vijest o bankrotu donekle je iznenađujuća, budući da se ta kompanija smatrala jednim od najsnažnijih igrača na tržištu pametnih kućnih uređaja, čije je ime postalo i sinonim za robotske usisavače. Međutim, znakova za uzbunu je bilo, pa su tako primjerice prošloga mjeseca, pri objavi financijskih rezultata, upozorili na tržišne poteškoće, odgode u proizvodnji te nepredviđene smetnje u lancu opskrbe.

Kupit će ih ugovorni proizvođač

Tvrtka iRobot Corporation službeno je sada, uz pokretanje postupka stečajne zaštite, objavila i potpisivanje sporazuma o potpori restrukturiranju sa svojim zajmodavcem i primarnim ugovornim proizvođačem, kineskom tvrtkom Picea Robotics. Prema uvjetima sporazuma, Picea će preuzeti iRobot kroz sudski nadziran proces, čime će pokušati osigurati nastavak poslovanja i pozicionirati posrnulu tvrtku za daljnji rast u budućnosti.

Ugovor predviđa da će Picea dobiti 100% vlasničkih udjela u tvrtki, što će omogućiti iRobotu rasteretiti svoju bilancu i nastavi redovno poslovanje. Tijekom trajanja procesa reorganizacije, iRobot će nastaviti s normalnim radom, bez očekivanih poremećaja u funkcionalnosti aplikacija, proizvoda ili prodajnog lanca. Službeno se očekuje da će proces biti dovršen do veljače 2026. godine. Picea, koja posjeduje proizvodne pogone u Kini i Vijetnamu te zapošljava preko 7.000 ljudi, dugogodišnji je partner za proizvodnju mnogih vodećih svjetskih tehnoloških kompanija.

Po završetku transakcije, iRobot će postati privatna tvrtka u potpunom vlasništvu Picee, a njezine dionice više neće biti izlistane na burzi. Važno je napomenuti da se očekuje kako postojeći dioničari iRobota neće primiti nikakav vlasnički udio u reorganiziranoj tvrtki. Ako sud odobri plan reorganizacije, sve postojeće dionice bit će poništene, a dioničari će pretrpjeti potpuni gubitak svojih ulaganja bez mogućnosti povrata.