Tvrtka Donalda Trumpa Jr.-a dobila najveći ugovor od Pentagona do sada

Malo poznata tvrtka Unusual Machines, u kojoj sin bivšeg predsjednika drži značajan udio, osigurala je dosad najveći ugovor s američkom vojskom za proizvodnju tisuća motora i dijelova za dronove

Bug.hr ponedjeljak, 27. listopada 2025. u 06:10

Prema pisanju Financial Timesa, malo poznata tvrtka za proizvodnju dronova koju financijski podupire Donald Trump Jr. osigurala je svoj dosad najveći ugovor od Pentagona, u trenutku kada američka vlada ubrzano širi svoju flotu bespilotnih letjelica. Radi se o tvrtki Unusual Machines sa sjedištem na Floridi, u kojoj Trump Jr. drži udio vrijedan otprilike četiri milijuna dolara.

Tvrtka je objavila da je s američkom vojskom potpisala ugovor za proizvodnju 3.500 motora za dronove, uz razne druge komponente. Uz to, vojska je naznačila da sljedeće godine planira naručiti dodatnih 20.000 dijelova od iste tvrtke. Allan Evans, izvršni direktor tvrtke, potvrdio je kako vjeruje da je ovo njihova najveća pojedinačna narudžba od američke vlade, iako je odbio otkriti financijsku vrijednost ugovora.

"Sposobnost da treniramo simulirajući borbene uvjete, koristeći pouzdane dronove, daje našim vojnicima samopouzdanje koje im je potrebno za stvarne scenarije", izjavio je časnički namjesnik John Brown iz 101. zračno-desantne divizije povodom ove nabave.

Povezanost s obitelji Trump privukla je posebnu pozornost. Unusual Machines angažirao je Trumpa Jr.-a kao savjetnika u studenom 2023. godine, a Financial Times je ranije ove godine otkrio da se cijena dionica tvrtke gotovo utrostručila u tjednima koji su prethodili toj objavi. Ubrzo nakon njegovog dolaska, objavljeno je da Trump Jr. posjeduje 331.580 dionica, čija se vrijednost danas procjenjuje na oko četiri milijuna dolara.

Iako Trump Jr. nije obvezan otkriti je li prodao svoj udio, direktor Evans je ranije ove godine za Bloomberg izjavio da je predsjednikov sin nastavio ulagati u nedavnim krugovima financiranja. U odgovoru na pitanja o ugovoru s Pentagonom, Evans je za FT naglasio da Don Jr. "nije savjetovao niti na bilo koji drugi način sudjelovao u ovom poslu". Glasnogovornik Trumpa Jr.-a također je demantirao bilo kakav utjecaj: "Don nikada nije komunicirao s bilo kime u administraciji u ime tvrtke Unusual Machines niti o spornom ugovoru. Njegova savjetnička uloga nema nikakve veze s interakcijom s vladom."

Ova nabava, objavljena prošlog tjedna, slijedi nakon što je predsjednik Donald Trump u lipnju potpisao izvršnu uredbu s ciljem jačanja američke industrije dronova, kako za komercijalnu tako i za vojnu upotrebu. Ministar obrane Pete Hegseth od tada je ubrzao proizvodnju i primjenu vojnih dronova te ovlastio zapovjednike da samostalno nabavljaju i testiraju tehnologiju. Pentagon je naglasio važnost bespilotnih letjelica u modernom ratovanju, s posebnim fokusom vojske na masovnu nabavu po niskim cijenama.

Ovaj ugovor naglašava rastući trend Pentagona da se oslanja na manje, agilne tehnološke tvrtke za opremanje vojske, ali istovremeno otvara pitanja o potencijalnom utjecaju političkih veza na procese vojne nabave. Američka vojska nije odgovorila na zahtjev za komentarom, koji im je poslao Financial Times.

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi