Tvrtka Donalda Trumpa Jr.-a dobila najveći ugovor od Pentagona do sada

Malo poznata tvrtka Unusual Machines, u kojoj sin bivšeg predsjednika drži značajan udio, osigurala je dosad najveći ugovor s američkom vojskom za proizvodnju tisuća motora i dijelova za dronove

Prema pisanju Financial Timesa, malo poznata tvrtka za proizvodnju dronova koju financijski podupire Donald Trump Jr. osigurala je svoj dosad najveći ugovor od Pentagona, u trenutku kada američka vlada ubrzano širi svoju flotu bespilotnih letjelica. Radi se o tvrtki Unusual Machines sa sjedištem na Floridi, u kojoj Trump Jr. drži udio vrijedan otprilike četiri milijuna dolara.

Tvrtka je objavila da je s američkom vojskom potpisala ugovor za proizvodnju 3.500 motora za dronove, uz razne druge komponente. Uz to, vojska je naznačila da sljedeće godine planira naručiti dodatnih 20.000 dijelova od iste tvrtke. Allan Evans, izvršni direktor tvrtke, potvrdio je kako vjeruje da je ovo njihova najveća pojedinačna narudžba od američke vlade, iako je odbio otkriti financijsku vrijednost ugovora.

"Sposobnost da treniramo simulirajući borbene uvjete, koristeći pouzdane dronove, daje našim vojnicima samopouzdanje koje im je potrebno za stvarne scenarije", izjavio je časnički namjesnik John Brown iz 101. zračno-desantne divizije povodom ove nabave.

Povezanost s obitelji Trump privukla je posebnu pozornost. Unusual Machines angažirao je Trumpa Jr.-a kao savjetnika u studenom 2023. godine, a Financial Times je ranije ove godine otkrio da se cijena dionica tvrtke gotovo utrostručila u tjednima koji su prethodili toj objavi. Ubrzo nakon njegovog dolaska, objavljeno je da Trump Jr. posjeduje 331.580 dionica, čija se vrijednost danas procjenjuje na oko četiri milijuna dolara.

Iako Trump Jr. nije obvezan otkriti je li prodao svoj udio, direktor Evans je ranije ove godine za Bloomberg izjavio da je predsjednikov sin nastavio ulagati u nedavnim krugovima financiranja. U odgovoru na pitanja o ugovoru s Pentagonom, Evans je za FT naglasio da Don Jr. "nije savjetovao niti na bilo koji drugi način sudjelovao u ovom poslu". Glasnogovornik Trumpa Jr.-a također je demantirao bilo kakav utjecaj: "Don nikada nije komunicirao s bilo kime u administraciji u ime tvrtke Unusual Machines niti o spornom ugovoru. Njegova savjetnička uloga nema nikakve veze s interakcijom s vladom."

Ova nabava, objavljena prošlog tjedna, slijedi nakon što je predsjednik Donald Trump u lipnju potpisao izvršnu uredbu s ciljem jačanja američke industrije dronova, kako za komercijalnu tako i za vojnu upotrebu. Ministar obrane Pete Hegseth od tada je ubrzao proizvodnju i primjenu vojnih dronova te ovlastio zapovjednike da samostalno nabavljaju i testiraju tehnologiju. Pentagon je naglasio važnost bespilotnih letjelica u modernom ratovanju, s posebnim fokusom vojske na masovnu nabavu po niskim cijenama.

Ovaj ugovor naglašava rastući trend Pentagona da se oslanja na manje, agilne tehnološke tvrtke za opremanje vojske, ali istovremeno otvara pitanja o potencijalnom utjecaju političkih veza na procese vojne nabave. Američka vojska nije odgovorila na zahtjev za komentarom, koji im je poslao Financial Times.