Valuacija OpenAI-a skače na 500 milijardi dolara, zaposlenici prodaju udjele

Sadašnji i bivši zaposlenici OpenAI-a, tvrtke koja stoji iza ChatGPT-a, žele prodati dionice u vrijednosti od gotovo 6 milijardi dolara. Investitori poput SoftBanka i Thrive Capitala mogli bi podići valuaciju tvrtke na nevjerojatnih 500 milijardi dolara

Tvrtka OpenAI, poznata po razvoju alata ChatGPT, u središtu je pozornosti zbog najavljene prodaje dionica koja bi joj mogla drastično povećati tržišnu vrijednost. Prema navodima izvora upoznatog sa situacijom, koje prenosi Reuters, sadašnji i bivši zaposlenici tvrtke namjeravaju prodati dionice u vrijednosti od gotovo šest milijardi dolara.

Potencijalni dogovor, u kojem bi kao kupci sudjelovali investicijski divovi poput SoftBank Grupe i Thrive Capitala, podigao bi vrijednost tvrtke s trenutnih 300 na čak 500 milijardi dolara. Iako su SoftBank, Thrive i Dragoneer Investment Group, svi postojeći investitori u OpenAI, za sada odbili komentirati tu informaciju, prema izvorima, pregovori su tek počeli te bi se konačni iznos prodaje mogao promijeniti. Ova sekundarna prodaja dionica (prodaja postojećih dionica između investitora) dodatno učvršćuje ulogu SoftBanka, koji je već predvodio primarnu rundu financiranja OpenAI-a tešku 40 milijardi dolara.

Rast OpenAI-a, potaknut globalnim uspjehom njihovog flagship proizvoda ChatGPT, doista je impresivan. Tvrtka je udvostručila svoje prihode u prvih sedam mjeseci ove godine, dosegnuvši godišnju stopu od 12 milijardi dolara, a na putu je da do kraja godine ostvari prihod od 20 milijardi dolara.

Uspjeh se očituje i u broju korisnika. OpenAI, podržan od strane Microsofta, bilježi da oko 700 milijuna korisnika tjedno koristi njegove ChatGPT proizvode, što je ogroman skok u odnosu na 400 milijuna zabilježenih u veljači.

Ovaj potencijalni dogovor nije samo financijska transakcija; on je jasan pokazatelj dominantne pozicije koju OpenAI zauzima na tržištu umjetne inteligencije. Dok se konkurencija zaoštrava, utrka za talentima i kapitalom u AI sektoru doseže nove vrhunce, a OpenAI je očito i dalje u vodstvu.