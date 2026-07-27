Varta u stečaju zbog gubitka posla s Appleom i odbijenice Porschea

Njemački proizvođač baterija Varta podnio je zahtjev za stečaj, a otpadanjem investitora i ključnih kupaca ugroženo je 3.260 radnih mjesta te sada kompanije prijeti podjela

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 27. srpnja 2026. u 06:30

Njemački proizvođač baterija Varta podnio je četiri zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka pod samoupravom na Općinskom sudu u Stuttgartu. Glasnogovornica suda potvrdila je primitak zahtjeva te navela da su oni u fazi razmatranja, objavljeno je krajem protekloga tjedna. Do ovog koraka došlo je nakon što su dosadašnji ključni dioničari, proizvođač sportskih automobila Porsche AG i austrijski investitor Michael Tojner, odbili osigurati dodatna financijska sredstva potrebna za nastavak poslovanja ove posrnule kompanije.

Ostali bez tržišta

Vjerojatno presudan udarac za poslovanje dogodio se u proljeće, kada je Varta izgubila svog ključnog kupca, američki Apple. Tehnološki div odlučio je da će punjive baterije "CoinPower" u obliku gumba, koje se koriste za slušalice AirPods, ubuduće nabavljati od dobavljača iz Kine. Ovaj gubitak značajno je uzdrmao kompaniju koja uz svima poznate baterije za kućanstvo i mikrobaterije za slušna pomagala proizvodi i sustave za pohranu energije. Već tada je došlo do ukidanja oko 350 radnih mjesta i obustave proizvodnje tog tipa baterija u pogonu u Nördlingenu.

Prema nekim informacijama, kompaniji je sada kratkoročno bio potreban novčani iznos od više milijuna eura (govori se o "srednjem dvoznamenkastom" rasponu). Unatoč intenzivnim pregovorima, novi investitori nisu pronađeni. Zbog izostanka svježeg kapitala, grupa vjerovnika istaknula je tešku financijsku situaciju kompanije kao glavni razlog za poduzete pravne korake.

Moguća podjela

Ovaj val financijskih problema direktno ugrožava oko 3.260 zaposlenika, od kojih je velik dio zaposlen u sjedištu kompanije u Ellwangenu. Proizvođač baterija s dugom tradicijom tako se našao u nezavidnom položaju u kojem je bez dodatnih ulaganja opstanak u sadašnjem obliku onemogućen.

Kriza je dovela Vartu, inače kompaniju kćer Montana Techa, do realne opasnosti od potpunog raspada i podjele poslovanja. Najveći vjerovnici, predvođeni Deutsche Bankom, namjeravaju preuzeti profitabilni odjel za proizvodnju kućanskih baterija. S druge strane, austrijski investitor Tojner iskazao je interes za preuzimanje i izdvajanje odjela za mikrobaterije.

Prema posljednjim službeno objavljenim financijskim rezultatima koji datiraju iz 2024. godine, Varta je tada bila ostvarila prihod od oko 793 milijuna eura. Međutim, iste je godine zabilježen gubitak od čak 64,5 milijuna eura, što je bio jasan signal financijskih poteškoća koje su naposljetku kulminirale podnošenjem zahtjeva za stečaj.

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