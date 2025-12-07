Vaš sljedeći laptop bit će skuplji: Dell i Lenovo najavili poskupljenja

Nakon pandemije i carina, AI je posredno uzrok novog vala poskupljenja. Dell planira dići cijene za 15-20% već ove godine, a i Lenovo najavljuje nove cijene

Čini se da kupci računala ne mogu dobiti predah. Nakon problema s opskrbom uzrokovanih pandemijom i carinskim nametima, na red je došao i pritisak umjetne inteligencije koji donosi nova poskupljenja. Prema pisanju portala CNET, veliki igrači poput Della i Lenova već pripremaju teren za više cijene svojih uređaja, a nema sumnje da će ih pratiti i ostali proizvođači.

Glavni pokretač novog vala poskupljenja je, dijelom, upravo umjetna inteligencija. S obzirom na to da se trenutno ulažu milijarde dolara u izgradnju podatkovnih centara za AI, potražnja za ključnim komponentama poput radne memorije (RAM) i SSD diskova drastično je porasla. To je stvorilo pritisak na lanac opskrbe i dovelo do nestašice koja se sada prelijeva i na tržište osobnih računala.

Prema izvješću analitičke tvrtke TrendForce, Dell planira podići cijene svojih sustava za minimalno 15 do 20 posto, a ove promjene mogle bi nastupiti već od sredine prosinca. S druge strane, Lenovo je obavijestio svoje klijente da će se njihov trenutni cjenik resetirati s 1. siječnjem 2026. godine. Na upite novinara CNET-a za komentar, predstavnici tvrtki nisu odmah odgovorili.

Ovakav razvoj situacije dolazi u vrlo nezgodno vrijeme za proizvođače računala, koji tradicionalno početkom siječnja na sajmu CES predstavljaju nove proizvode za prvu polovicu godine. Loše su to vijesti i za proizvođače komplementarnih komponenti, prvenstveno Intel i AMD, čiji uspjeh također ovisi o prodaji novih računala.